10 trendów alkoholowych na 2020

1. Alkohol tak, ale bez procentów

Zdaniem ekspertów w 2020 „alkohole bez procentów” będą cieszyć się niesłabnącą popularnością. W przypadku piwa tempo wzrostu prawdopodobnie zwolni, ale wciąż będzie kilkakrotnie przekraczać tempo wzrostu całej kategorii. Prawdziwie spektakularne wzrosty może przynieść segment bezalkoholowego wina, wciąż niewielkiego, aczkolwiek błyskawicznie rozwijającego się segmentu, zwłaszcza w kategorii win musujących - warunkiem pozostaje jednak poprawie wciąż niewielkiej dystrybucji.

2. Wódka z certyfikatem bio

Wódka, druga największa kategoria w koszyku spożywczym, obecna jest także w segmencie BIO i pod względem nominalnej wartości sprzedaży ustępuje jedynie produktom BIO z kategorii jogurtów, żywności dla dzieci i mleka roślinnego. W ubiegłym roku sprzedaż wódki BIO wyniosła 30 mln PLN, co jednak przy skali całej kategorii sprawia, że udział BIO w wódce to wciąż tylko 0,2%. Jeśli jednak obecne tempo rozwoju segmentu BIO zostanie utrzymane udział ten w 2020 może zwiększyć się nawet kilkukrotnie.

3. Gotowy drink poproszę

Po latach stagnacji kategoria PMX - gotowych drinków w postaci miksu alkoholu z napojem gazowanym, np. z colą albo lemoniadą - zaczęła rozwijać się w kilkunastoprocentowym tempie. Rok 2020 może przynieść dalsze intensywne wzrosty, pod warunkiem spełnienia dwóch warunków. Po pierwsze, pogoda w ciepłym sezonie musi dopisać - to jedna z najbardziej uzależnionych od temperatury za oknem kategorii w całym FMCG. Po drugie, wciąż niewielka dystrybucja w małym formacie musi ulec poprawie.

4. Whisky rządzi

2019 to był kolejny bardzo dobry rok dla whisky, trzeciej największej kategorii w koszyku alkoholowym, która po raz kolejny odnotowała dwucyfrowy wzrost wartości sprzedaży. Wśród polskich kupujących zainteresowanie szkocką, amerykańską i irlandzką whisky wciąż rośnie i nic nie wskazuje na to, aby miało one zmaleć w 2020 roku. Dalszy rozwoju kategorii napędzać będą głównie produkty z wyższej półki cenowej, których dostępność w sklepach rośnie z roku na rok.

5. Pora na dżin z tonikiem

Moda na gin zawitała w końcu do Polski. W ubiegłym roku było on najszybciej rozwijającą się kategorią alkoholową na naszym rynku. Podobnie jak w krajach Europy Zachodniej, także u nas obserwujemy dynamiczny rozwój nie tylko tradycyjnego ginu ale także wariantów smakowych. W 2020 roku spodziewamy się dalszego wzrostu ginu, a wraz z nim segmentu toników. Na sklepowych półkach kupujący mają coraz szerszy wybór produktów, dzięki którym mogą przygotować kultowy Gin & Tonic.

6. Mała, szybka tequila