Alkohole bezprocentowe - kategoria, której nie mogą przegapić ani producenci ani detaliści

- Młodsze pokolenia piją mniej, a Generacja Z tylko wzmacnia ten trend osiągając wiek, gdy picie jest legalne. To nie jest przełomowa wiadomość, a napoje bezprocentowe dla dorosłych, soki premium i rosnąca oferta wysokiej jakości piw bezalkoholowych są właśnie kierowane do tej grupy demograficznej, a także do starszych konsumentów, którzy po prostu chcą ograniczyć spożycie alkoholu – mówi David Harris, analityk w GlobalData.

A co z tymi konsumentami, którzy nie chcą pić piwa bezalkoholowego, a chcą wypić napój alkoholowy? Czy to na imprezie, podczas wieczornego wyjścia lub w domu, gdy wszyscy inni delektują się ginem z tonikiemi. Dla tej grupy może sprawdzić się oferta alkoholi bezprocentowych, które mają na celu włączenie do konsumpcji konsumentów chcących uczestniczyć w imprezie, ale bez porannego bólu głowy.

- Patrząc na piwa rzemieślnicze, godne uwagi jest to, w jaki sposób wzrost popytu na alkohole bezprocentowe odzwierciedla wzrost popytu na piwa rzemieślnicze, który był mocnym trendem w napojach w ostatnim dziesięcioleciu. W kierowaniu oferty związanej z określoną potrzebą do określonej grupy demograficznej, widać wyraźne podobieństwa między alkoholami bezprocentowymi, a piwami rzemieślniczymi – dodaje Harris.

- Obie kategorie są skierowane do młodych konsumentów, którzy osiągnęli wiek, w którym mogą pić alkohol. Obie są skierowane do konsumentów, którzy są albo zmęczeni albo nie są zainteresowani głównym wariantem oferty i obie kategorie używają efektownych, stylizowanych opakowań, aby przyciągnąć odbiorców – dodaje.

Zachęcenia taką dobrą perspektywą główni gracze spirytusowi coraz częściej poszerzają ofertę chcą się zaangażować w ten kawałek rynku.

Również sprzedawcy detaliczni są zgodni, że jest to kategoria warta uwagi i takie sieci jak Tesco, Lidl, Asda i inni główni detaliści w Wielkiej Brytanii mają w ofercie co najmniej jeden rodzaj alkoholu bezprocetnowego.

- I choć może nie jest to kolejny fenomen taki jak piwa rzemieślnicze, to jednak jest w tej kategorii potencjał i zarówno marki, jak i detaliści zgadzają się, że jest to na tyle duża okazja, że nie można jej przegapić – podsumowuje Harris.