Alkohole jednymi z najczęściej kradzionych towarów w sklepach, przed Sylwestrem kradzieży będzie więcej

Wśród złodziei największą popularnością cieszą się wódki i inne mocne alkohole, likiery oraz drogie wina np. szampany. Do tego okres zimowy cechuje się wyraźnie wyższymi poziomami kradzieży. Raport Crime&tech, przygotowany na zlecenie Checkpoint, jako przyczyny sezonowego wzrostu przestępstw w sklepach wskazuje większy ruch klientów w placówkach handlowych, dodatkowy personel sezonowy, który nie ma dostatecznej wiedzy, niższe temperatury, przez co łatwiej ukryć skradzione produkty pod wierzchnią odzieżą, a także fakt, że w okresie okołoświątecznym droższe produkty są mocniej eksponowane i łatwiej dostępne. Połączenie sezonowości kradzieży, z rosnącym spożyciem mocnych alkoholi przekłada się na wzrosty kradzieży alkoholu.

Sposobów na zabezpieczenia jest co najmniej kilka. Coraz częściej producenci alkoholi zabezpieczają je już na etapie produkcji. Służą do tego specjalne etykiety, w których ukryty jest chip aktywujący bramki bezpieczeństwa. Z tego „miękkiego” sposobu zabezpieczenia korzystają tacy producenci jak np. Moet&Chandon, Jack Daniels, J&B, Veuve Clicquot czy Chivas Regal. Drugą formą wykorzystywanych środków są zabezpieczenia twarde, które nakładane są na butelki lub opakowania bezpośrednio w sklepach.

Jedną z ciekawszych form takich zabezpieczeń jest system o nawie „Crystal Guard”. To przeźroczyste nakładki montowane bezpośrednio na korkach. Skutecznie chronią drogie alkohole na dwa sposoby. Pierwszy to klasyczne uruchamianie alarmu na bramkach bezpieczeństwa, a w wersji RFID możliwość dodatkowej kontroli stanów magazynowych czy przeprowadzenia automatycznej inwentaryzacji. Drugą korzyścią „Crystal Guard” jest uniemożliwienie otwarcia alkoholu. Zabezpiecza to sprzedawców detalicznych przed stratami wynikającymi z konsumpcji alkoholu na terenie sklepu, jak również przed przelaniem zawartości opakowania do niezabezpieczonego opakowania i wyniesienia go ze sklepu w takiej formie.

– Opisywane systemy zabezpieczeń są tak skonstruowane, że z powodzeniem można ich używać w wielkopowierzchniowych marketach, jak i niewielkich sklepach typu convenience. Prostota obsługi i montażu, niewielkie gabaryty i bardzo wysoka skuteczność w ograniczaniu strat spowodowanych kradzieżami to argumenty, które przemawiają za nowoczesnymi rozwiązaniami przeciw kradzieżowymi – mówi Ewa Pytkowska, dyrektor sprzedaży w Checkpoint Systems.