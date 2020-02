Ambra planuje rozwój w Czechach w oparciu o markę Vino-Club

"Marka Vino-Club była jednym z powodów, dla których zdecydowaliśmy na akwizycję. Wiążemy z tą marką nasze plany na przyszłość. Model, który mamy w Polsce w postaci klubu lojalnościowego, odpowiada za 3/4 sprzedaży naszej detalicznej sieci sklepów. W Czechach rozglądaliśmy się dosyć długo za firmą, która będzie dysponowała grupą lojalnych klientów, na której będziemy mogli się uczyć i rozwijać koncept klubowy sprzedaży droższych win" - powiedział prezes.



W sierpniu 2019 roku Ambra nabyła czeskiego internetowego sprzedawcę alkoholi Vino-Club. Cena nabycia wyniosła 9 mln CZK plus earn-out ok. 15 mln CZK. Baza klientów przejętej spółki wynosiła w 2018 r. 2,5 tys., a jej obroty wynoszą około 1 mln euro.



"Vino-Club jest oparty na sprzedaży on-line i ma jedną lokalizację stacjonarną. Będziemy chcieli rozszerzać bazę stacjonarną i dokładać kolejne sklepy poprzez otwarcia lub nabywanie istniejących punktów" - powiedział Ogór.



"Rynek czeski jest rozdrobniony, nie ma lidera, więc średnioterminowo, taką pozycję chcielibyśmy zająć. W 2020 roku będziemy się koncentrować na opracowaniu konceptu sprzedażowego Vino-Club na bazie istniejących klientów. Dopiero od 2021 roku planujemy rozwój sieci detalicznej. Nie wykluczam, że coś może się zdarzyć już w tym roku, skoro już jesteśmy na rynku" - dodał.



Grupa Ambra zajmuje się produkcją, importem i dystrybucją win i innych alkoholi w Europie Środkowo-Wschodniej. Pod marką Centrum Wina i Distillers Limited prowadzi też w Polsce 30 sklepów specjalistycznych i sprzedaż do 1.500 punktów gastronomii.



Niecałe 80 proc. przychodów grupy realizowanych jest w Polsce, pozostała sprzedaży stanowi rynek rumuński oraz Czechy i Słowacja.



W roku obrotowym 2018/2019 zakończonym 30 czerwca 2019 roku przychody grupy wzrosły o 10,6 proc. do 552,4 mln zł.

SPÓŁKI SEKTORA SPOŻYWCZEGO NA GPW AMB Ambra SA