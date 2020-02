Ambra zwiększy inwestycje i przychody w 2019/2020, może wydać 2-3 mln euro na kolejne akwizycje

Ambra zakłada, że dynamika przychodów ze sprzedaży w 2019/2020 będzie zbliżona do dynamiki rynku wina i będzie też kontynuować zwiększone inwestycje w majątek trwały. Wzrost całego rynku wina w Polsce wyniósł w 2019 roku 8,3 proc. do 3,27 mld złotych.

- Wydaje nam się, że pozytywna dynamika przychodów w drugim półroczu 219/2020 na poziomie zbliżonym do wzrostu rynku jest możliwa do utrzymania. Wierzymy, że nasze założenia co do wzrostu dywidendy mogą być utrzymane także przy zwiększonych inwestycjach w majątek trwały, a kolejna fala inwestycji w produkcję nastąpi latem – mówił Robert Ogór na spotkaniu z analitykami giełdowymi i dziennikarzami.

I dodał, że wzrost całego rynku wina (w tym win musujących) może utrzymać się w tym roku na poziomie około 8 proc.

Piotr Kaźmierczak, wiceprezes ds. finansowych Grupy Ambra, powiedział zaś, że jeszcze w tym roku obrotowym 2019/2020 Ambra nie wyklucza kolejnych akwizycji.

-- CAPEX w roku 2019/2020 może sięgnąć 18-20 mln zł nie licząc akwizycji, które już zostały dokonane, a na które wydaliśmy 12,5 mln zł. A może też do tego dojść 2-3 mln euro, jeżeli miałaby miejsce jakaś kolejna akwizycja – powiedział Piotr Kaźmierczak.

Ambra, która opublikowała w poniedziałek wyniki finansowe za pierwsze półrocze roku obrotowego 2019/2020, wydała na inwestycje w tym czasie 22,1 mln złotych, z czego na akwizycje 12,5 mln złotych (marek: Sange De Taur, Pliska, Słoneczny Brzeg oraz nabycie udziałów w czeskiej spółce Vino-Klub) oraz ok. 10 mln zł w majątek trwały.

- Myślimy o powiększeniu bazy on-line w Czechach i o dodaniu do kanału on-line, kanału retail, czyli sklepów (…) proces rozmów w akwizycjach jest procesem stałym – powiedział Robert Ogór, pytany czy w kwestii kolejnych akwizycji są prowadzone już jakieś rozmowy.

Ambra zapowiedziała też otwarcie w 2020 roku kolejnych pięciu sklepów Centrum Wina/Distillers Limited wobec 30, jakie miała na koniec 2019 roku.

W poniedziałek Grupy Ambra podała, że zanotowała w pierwszym półroczu roku obrotowego 2019/2020 wzrost przychodów ze sprzedaży na głównych rynkach działalności o 12,4 proc., czyli niemal dwa razy więcej niż wynosił w tym okresie wzrost rynku wina. Dynamiczny wzrost organiczny został dodatkowo wzmocniony przez efekty akwizycji na rynkach zagranicznych i otwarcia nowych sklepów w Polsce.

SPÓŁKI SEKTORA SPOŻYWCZEGO NA GPW AMB Ambra SA