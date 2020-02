Anheuser-Busch InBev niezadowolony ze swoich wyników w 2019 r.

- Wyniki w 2019 r. były poniżej naszych oczekiwań i nie jesteśmy z nich zadowoleni. Odnieśliśmy wiele sukcesów, ale stanęliśmy też w obliczu wielu wyzwań. Aby osiągnąć nasze ambitne cele, musimy stawić czoła tym wyzwaniom i przekształcić je w szanse na sukces. Jesteśmy silną, zdywersyfikowaną firmą o niezrównanym zasięgu geograficznym, portfolio marek, puli talentów i jasnej strategii marketingowej. Jako wiodący na świecie producent piwa, nasze zaangażowanie w rozwój kategorii piwa jest niezachwiane – czytamy w raporcie AB InBev.

- Wykorzystamy doświadczenia z 2019 roku, aby poprawić naszą pozycję i zapewnić długoterminowy stabilny wzrost przychodów i zysków. Jesteśmy firmą, która wyniki bierze bardzo osobiście. Patrząc w przyszłość, jesteśmy zdeterminowani, aby rosnąć poprzez koncentrację na konsumentach, doskonałość operacyjną i innowacje. Mamy wyjątkową okazję do budowania silniejszego biznesu, który jest bardziej niż kiedykolwiek powiązany z naszymi konsumentami i klientami, wykorzystując nasze aktywa do tworzenia trwałej wartości – podkreśla AB InBev w raporcie.

Sprzedaż wolumenowa napojów wzrosła w 2019 roku o 1,1 proc. do 561,43 mln hektolitrów, w tym wolumen piw własnych wzrósł o 0,8 proc. do 495,423 mln hektolitrów, a wolumen napojów nie będących piwem wzrósł o 4,8 proc. do 62,3 mln.

Łączne przychody trzech globalnych marek: Budweiser, Stella Artois i Corona wzrosły o 5,2 proc. w 2019 roku.

Koszt sprzedaży (CoS) wzrosły o 7,4 proc., zysk EBITDA wzrósł o 2,7 proc. do 21,078 mld USD, dzięki mocnemu wzrostowi sprzedaży i dyscyplinie kosztowej oraz wychwytywaniu synergii, co jednak zostało częściowo stłumione podwyższonymi kosztami sprzedaży na hektolitr.

Znormalizowany zysk przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniósł 8,086 miliarda USD w 2019 r. wobec 6,248 mld USD w 2018 r.

AB InBev podał też, że jeśli chodzi o połączenie z SAB Miller to w trzecim kwartale 2019 r. synergie i oszczędności kosztowe sięgnęły 3,2 mld USD.