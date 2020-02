Badanie: ponad 90 proc. konsumentów pije alkohol podczas transmisji wydarzeń sportowych

Polacy są narodem kibiców. 4 na 5 z nas ogląda jakiekolwiek zawody sportowe co najmniej raz na kilka miesięcy, ponad połowa co najmniej raz w tygodniu, a 1/3 nawet kilka razy w tygodniu. Kibicują zarówno kobiety jak i mężczyźni, szczególnie podczas wydarzeń związanych z piłką nożną, meczy reprezentacji Polski czy Mistrzostw Świata. Piłka nożna bezsprzecznie jest jedną z najpopularniejszych dyscyplin sportowych w Polsce, praktycznie na równi ze skokami narciarskimi. Każda z tych dyscyplin jest oglądana jest przez co najmniej 2/3 Polaków, aczkolwiek to właśnie piłka nożna ma najwierniejszych kibiców – co czwarty Polak (24 proc.) tym właśnie sportem interesuje się najbardziej.

– Polacy zdecydowanie są fanami sportów zespołowych: piłki nożnej (65%), siatkowej (55%), ręcznej (44%) oraz skoków (67%), które poza indywidualnymi również rozgrywane są w formule drużynowej. Gra zespołowa to większa dynamika, a więc większe emocje. Kibicowanie to również budowanie i wzmacnianie relacji – wspólny doping i przeżywanie emocji łączy ludzi i wytwarza pozytywną energię. Można powiedzieć, że mamy do czynienia ze zjawiskiem „znajomych od piłki”, czyli spotykamy się z określonymi osobami tylko podczas transmisji sportowych (33%), zaś z niektórymi rozmawia się tylko o sporcie (33%) – komentuje Marta Rybicka, Business Unit Director w agencji badawczej IQS, która jest współautorem raportu „Świat Kibica”.

Według badania ponad dwie trzecie Polaków ogląda transmisje sportowe we własnym domu, najczęściej z partnerami/małżonkami (37 proc.) lub znajomymi (32 proc.). 36 proc. z nas do wspólnego oglądania specjalnie się przygotowuje kupując jedzenie i napoje, lub też je zamawia. Piwo w czasie meczu piją niemal wszyscy kibice piłki nożnej, którzy przyznali, że piją alkohol podczas transmisji (92 proc. wskazań). Nie stronimy też od napojów wysokoprocentowych – 30 proc. badanych pije wódkę, a 27 proc. sięga w tym czasie po whisky. Przegryzamy głównie chipsami (77 proc.), które wybierane są głownie przez młodszych konsumentów, paluszkami i precelkami (50 proc.), a także orzeszkami (43 proc.), które są wyborem osób w wieku 45+.

