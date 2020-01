Branża spirytusowa: dodatkowa opłata od „małpek” to atak na branżę

Konsumpcja piwa przekroczyła granicę 100 l na osobę - wynika z danych Instytutu Ekonomiki, Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. „Złocistego trunku” konsumujemy prawie tyle samo rocznie co wody butelkowanej (100,5 l vs 105 l rocznie). Piwo odpowiada już za niemal 2/3 spożycia czystego etanolu rocznie w naszym kraju (PARPA). W Polsce wypija się rocznie około 256 milionów litrów wódki i prawie 3,2 miliarda litrów piwa, czyli 12,4 razy więcej (CEDC za Nielsen ).

Branża piwna bagatelizuje te liczby, a dzięki optymistycznemu przekazowi reklamowemu (zabawa, sport, radość, przyjaźń) buduje w społeczeństwie wizję napoju bezpiecznego, pozbawionego konsekwencji wynikających ze spożycia alkoholu. Fałszywa narracja browarów skutecznie wpływa na opinię publiczną oraz na decydentów. Wprowadzane przepisy prawa bezzasadnie umacniają pozycję branży piwowarskiej odpowiedzialnej za wzrost konsumpcji alkoholu po 1989 roku.

- Na podstawie fałszywych informacji wykreowanych w mediach przez branżę piwowarską, rząd podejmuje błędne decyzje dot. rynku alkoholi. Nierzetelny raport firmy Synergion, który powstał na zlecenie producentów piwa wykreował w społeczeństwie fałszywe przekonanie, że to „małpki” rozpijają Polaków. Z liczb wynika jednak coś zupełnie innego – Polacy wypijają najwięcej alkoholu etylowego właśnie w piwie. Branża piwowarska nie dość, że wykorzystuje możliwość reklamy, to równocześnie łamie przepisy i buduje skojarzenia radości dzięki konsumpcji piwa. Alkohol to alkohol i należy zawsze spożywać go odpowiedzialnie. Tymczasem browarom udało się uśpić społeczeństwo. Efekt? Tylko 46% Polaków jednoznacznie uważa piwo za napój alkoholowy (badanie Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych) – mówi Witold Włodarczyk, Prezes Zarządu ZP PPS.

Członkowie ZP PPS nawołują instytucje państwowe do bardzo pilnego przeanalizowania aktualnej struktury spożycia napojów alkoholowych i bardzo wysokiego wzrostu sprzedaży piwa, które ma taki sam wpływ na zdrowie ludzi, jak pozostałe napoje alkoholowe podlegające licznym restrykcjom prawnym. Tylko piwo – niezależnie od zawartości alkoholu – może być powszechnie reklamowane. Cydr, wino i napoje alkoholowe – nawet jeżeli zawierają mniej etanolu niż piwo – takiego prawa nie mają. Piwo bezalkoholowe występujące pod takimi samymi markami jak te alkoholowe są potencjalnym zagrożeniem dla nieletnich – od najmłodszych lat mogą przyzwyczajać do złocistego trunku.