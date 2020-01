Branża winiarska protestuje przeciw planom resortu zdrowia: wino w wersji mini to nie „małpka”

- Z uzasadnienia do projektu ustawy wynika, że podstawą podjęcia inicjatywy była troska o zdrowie publiczne i chęć ograniczenia ryzykownej konsumpcji alkoholu. Zadziwiające wydaje się zatem, że Ministerstwo Zdrowia wszczęło działania, by ograniczyć sprzedaż wina w małych opakowaniach. Jesteśmy głęboko przekonani, że to krok w kierunku przeciwnym do zamierzonego – mówi Magdalena Zielińska, Prezes Związku Pracodawców Polska Rada Winiarstwa.

Dlaczego? Segment wyrobów winiarskich w małych opakowaniach bardzo rozwinął się w ostatnich latach, ale w Polsce wciąż stanowi margines. W małych butelkach zamyka się głównie wina ze średniej i wyższej półki.

- To marki premium, określane jako standard plus, na przykład szampany - mówi Bartosz Werpachowski z firmy Bacardi-Martini Polska.

Trend „mini” w branży winiarskiej to zjawisko obserwowane globalnie, a wynika z premiumizacji oraz dążenia konsumentów do ograniczania konsumpcji. Nie ilość wina staje się ważna, lecz jego jakość, małe opakowania sprzyjają tym pozytywnym trendom. Ta stosunkowo nowa i stopniowo rozbudowująca się grupa asortymentowa skierowana jest więc do wymagających konsumentów.

- Wina w małych butelkach pełnią zupełnie inną funkcję niż tzw. „małpki”, czyli wyroby spirytusowe w niewielkich opakowaniach. Wino bowiem, po otwarciu, łatwo może stracić właściwy mu smak i aromat. Konsument wybiera więc małą pojemność, jeśli chce wypić tylko kieliszek wina, a nie większą jego ilość. Dodam, że odbiorcami win w małych opakowaniach są głównie kobiety, dla których liczy się przede wszystkim jakość trunku, a nie jego ilość – podkreśla Jakub Nowak, Prezes firmy JNT Group.

- Kobiety i …single. Pamiętajmy, że w Polsce żyje ich już 7,5 mln! Chcąc zdegustować wino, nie zawsze muszą decydować się na zakup standardowej pojemności 0,75 l. Zresztą także z myślą o tej grupie naszych odbiorców sukcesywnie wprowadzane są wina zamykane zakrętkami aluminiowymi – - dodaje Grzegorz Bartol, wiceprezes firmy Bartex.

Anna Kalinowska, Dyrektor ds. Produkcji i Inwestycji w firmie Henkell Freixenet Polska Sp. z o. o. zwraca uwagę, że degustowanie szerokiego spektrum win rozwija kulturę konsumpcji, kształtuje smak i uwrażliwia na wysoką jakość. Dlatego ważne jest, aby bariera wejścia do świata win nie była zbyt wysoka.