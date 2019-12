Browar Brodacz zaczyna drugą emisję akcji, pieniądze przeznaczy na rozbudowę dystrybucji

Browar Brodacz istnieje na ryku od 5 lat. Do tej pory uwarzył ponad 100 różnych piw, a roczna sprzedaż sięgnęła 200 000 litrów. W ciągu ostatniego roku prawie podwoił produkcję, powiększył zespół, kupił hurtownię. A wszystko to za sprawą emisji akcji, którą Brodacz przeprowadził, by zwiększyć swoje możliwości. Właśnie rozpoczęła się druga emisja.

- Efekt zeszłorocznej akcji nas zaskoczył. Zyskaliśmy ponad 1100 inwestorów i niemal 1 300 000 zł na rozwój. Dzięki tym środkom przede wszystkim kilkukrotnie powiększyliśmy ekipę Brodacza i kupiliśmy hurtownię Chmielove – mówi Tomasz Brzostowski, prezes i założyciel Brodacz SA.

Dla spółki najważniejsza jest budowa własnego browaru. Na razie Brodacz jest browarem kontraktowym, co oznacza, że posiada receptury, know how i doświadczenie, ale samo warzenie piw zleca innym browarom. Wszystkie podejmowane działania mają doprowadzić do powstania budynku, w którym Brodacz będzie mógł sam warzyć i rozlewać swoje piwa. Jednak by ten plan zrealizować, musi doprowadzić do sytuacji, w której taka budowa będzie ekonomicznie uzasadniona.

- Celem tej emisji jest rozbudowanie sieci dystrybucji Brodacza. Podczas pierwszej emisji zakładaliśmy, że sprzedaż wzrośnie o 40% rok do roku. Dane z października pokazują, że wzrost wolumenu wynosi już 60%. W to chcemy inwestować. Chcemy zorganizować kolejne hurtownie m.in. na Dolnym Śląsku, w Warszawie czy Małopolsce – mówi Brzostowski.

Branża piw kraftowych dynamicznie się rozwija. Sprzedaż piw rzemieślniczych w Polsce między czerwcem 2017 a czerwcem 2018 roku wzrosła o 41%. – Piwo nadal jest najchętniej wybieranym przez Polaków napojem. Ale nie byle jakie piwo. Lubimy sięgać po coraz to nowsze style, smaki i połączenia, których nie znajdziemy wśród piw typowo komercyjnych – tłumaczy prezes Brodacz SA.

Zakładana kwota emisji to 2 640 000 zł. Spółka emituje 22 000 akcji, które oferowane są potencjalnym akcjonariuszom w pakietach. Pakiety, oprócz akcji, zawierają także nagrody – od gadżetów przez karty zniżkowe aż po comiesięczne dostawy piwa.