Browar Czarnków ze spadkiem przychodów i stratami w 2019 r.

Z raportu finansowego spółki Browar Czarnków w restrukturyzacji wynika, że osiągnęła ona w czwartym kwartale 2019 roku przychody netto ze sprzedaży na poziomie 1,6 mln zł, natomiast w analogicznym okresie 2018 przychody były równe 2,5 mln zł, co oznacza spadek o 34,6%.

Narastająco po czterech kwartałach 2019 roku łączne przychody spadły o 23,9 proc. do 10,15 mln zł.

W czwartym kwartale 2019 przychody ze sprzedaży piwa są niższe od sprzedaży za ubiegły okres sprawozdawczy o ok. 0,7 mln zł, co oznacza spadek o 30,5% do 1,5 mln zł. Narastająco po czterech kwartałach 2019 roku przychody ze sprzedaży piwa spadły o 23,2 proc. do 8,24 mln zł.

- W czwartym kwartale 2019 roku spółka realizowała uzgodnioną w poprzednich latach strategię równoważenia udziału sprzedaży kanału nowoczesnego wzrostem sprzedaży w innych kanałach (tradycyjnym, gastronomicznym i eksportowym). Reżim finansowy w obszarze sprzedaży doprowadził do dalszej eliminacji odbiorców nierentownych – szczególnie w obszarze sprzedaży bezpośredniej do odbiorców detalicznych – czytamy w kwartalnym raporcie finansowym spółki.

W wyniku prowadzonej działalności operacyjnej w czwartym kwartale 2019 roku spółka uzyskała ujemny wynik na poziomie 984 tys. zł, przy ujemnym wyniku na poziomie 923 tys. zł w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Narastająco za cztery kwartały 2019 roku spółka uzyskała stratę na działalności operacyjnej w wysokości 2,6 mln zł wobec 2,3 mln zł straty w takim samym okresie roku 2018.

Spółka w czwartym kwartale 2019 roku uzyskała stratę netto na poziomie 1,2 mln zł, w analogicznym okresie 2018 roku strata netto wyniosła 1,9 mln zł. Narastająco za cztery kwartały 2019 roku spółka uzyskała stratę w wysokości 3,6 mln zł wobec straty 4,0 mln zł za cztery kwartały 2018 roku.

W ubiegłym kwartale sprawozdawczym spółka poinformowała o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego w przyśpieszonym postępowaniu układowym.

- Według stanu na dzień ogłoszenia niniejszego raportu okresowego postępowanie restrukturyzacyjne nadal się toczy, spółka w dalszym ciągu poszukuje inwestora, który wniósłby do organizacji niezbędne środki finansowe celem przeprowadzenia inwestycji w park maszynowy. Brak inwestora i zewnętrznych źródeł finansowania w znacznym stopniu uniemożliwia dalsze funkcjonowanie spółki – czytamy w raporcie.