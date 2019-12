Browar Czarny Kot: piwa koncernowe nie mają nic wspólnego z piwami leżakowanymi

Browar Pilsweizer wprowadza do sprzedaży piwo Świąteczne

- Charakteryzują się tym, że produkowane są taniej i w szybkim tempie – takie piwa powstają w ciągu dwóch dni. Alkohol dodawany jest sztucznie, nie zachodzą tu procesy fermentacji – wskazuje Michał Fijałkowski.

- Piwo regionalne, które jest warzone w tradycyjny sposób, przede wszystkim cechuje długi proces leżakowania. Zazwyczaj trwa on od trzech do czterech tygodni. W takim piwie muszą zadziałać naturalne procesy fermentacji, a to niestety trwa. Wykorzystuje się w nim drożdże, które muszą mieć czas, aby pracować. I tego procesu się w żaden sposób się nie przyspieszy - dodaje.

I podkreśla, że różnica jest także w smaku.

- Piwa regionalne są wytwarzana z dużo większego BLG (jednostka określająca stężenie ekstraktu w beczce). Dlatego smak piw regionalnych w porównaniu do innych jest zdecydowanie bardziej wyrazisty. W takich piwach są wyczuwalne różne tzw. „bukiety”, co zdecydowanie poprawia jakość i daje możliwość delektowania się trunkiem - ocenia dyrektor zarządzający z Browaru Czarny Kot.

- Żartobliwie wśród piwowarów mówi się, że dobrego fachowca poznajemy po tym, jak uwarzy pilsa (typ piwa dolnej fermentacji). Jeśli nie umie togo robić, to nie jest prawdziwym piwowarem. I co ważne, po spożyciu piwa leżakowanego kolejnego dnia czujemy się dobrze, bez bólu głowy czy innych dolegliwości żołądkowych – zaznacza Michał Fijałkowski.

