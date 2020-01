Browar Górniczo-Hutniczy uczelni AGH wkrótce zostanie oficjalnie otwarty

Browar Górniczo-Hutniczy, zlokalizowany w odnowionym Klubie Studio przy ul. Budryka 4 w Krakowie, jest spółką akcyjną, w której udziały nabywali studenci, absolwenci, pracownicy i sympatycy Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, ale też osoby zainteresowane tą nietypową inicjatywą. Do tej pory ponad 500 osób wzięło udział we współtworzeniu Browaru jako akcjonariusze.

- Dzięki zupełnie nowej, zaawansowanej technologicznie instalacji wyszynkowej piwo zostanie dostarczone do kufla prosto z tanka, a instalacja schłodzi zawartość aż do samego ujścia w kranie wyszynkowym, gwarantując idealną temperaturę podania. Na gości Browaru czeka prawie 10 000 litrów gotowego produktu. W trakcie oficjalnego otwarcia będzie można zobaczyć między innymi serce browaru - dziesięciohektolitrową warzelnię pokrytą miedzianą otuliną oraz 10 dwudziesto-hektolitrowych zbiorników cylindryczno-stożkowych. Piątkowe wydarzenia mają charakter imprezy zamkniętej, w której biorą udział akcjonariusze oraz zaproszeni goście – informuje biuro prasowe uczelni AGH.

Z kolei sobota 25 stycznia, to dzień otwarty Browaru. W ramach Festiwalu Piwa każdy zainteresowany będzie mógł poznać sposób funkcjonowania Browaru oraz smak i jakość powstałego tam trunku. Do dyspozycji gości zostanie oddane piwo uwarzone w 4 stylach: Pils, Pszeniczne, Ale oraz Dunkel. W trakcie tego dnia przewidziano wykłady i prezentacje o tematyce piwowarskiej oraz degustacje sensoryczne, przygotowane we współpracy z Uniwersytetem Rolniczym i Krakowską Szkołą Browarniczą, spotkania z mistrzami piwowarstwa z Browar Okocim oraz zwiedzanie obiektu. Wszystkie sobotnie wydarzenia przewidziane w ramach Festiwalu Piwa są bezpłatne i dostępne dla krakowian i miłośników piwa.