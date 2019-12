Browar Kormoran uwarzył piwo inspirowane powieścią Stephena Kinga

Browar Pilsweizer wprowadza do sprzedaży piwo Świąteczne

Astus Malum jest fuzją piwa oraz cydru. By powstał graff, sok jabłkowy łączy się z brzeczką na etapie warzenia, a następnie słodowo-jabłkową całość poddaje fermentacji oraz leżakowaniu. Graff nie jest zatem piwem z sokiem jabłkowym (dodanym po zakończeniu fermentacji), a prawdziwą hybrydą łączącą w sobie zarówno elementy piwne, jak cydrowy charakter.

Graff jako styl piwny nie ma długiej historii. Nie jest to piwowarski skarb kraju, relikt dawnych zwyczajów, czy piwny symbol. Graff to wynik niczym nieograniczonej wyobraźni piwowarów, którzy postanowili „ożywić" i „zmaterializować" napój pijany przez bohaterów sagi Stephena Kinga „Mroczna wieża" (The Dark Tower).

Dodatkowo graff z Browaru Kormoran wyróżniają akcenty pochodzące od opiekanej francuskiej dębiny. - Leżakowanie całej warki w beczkach – na chwilę obecną – nie było w naszym browarze możliwe - opowiada Paweł Błażewicz z Browaru Kormoran. - Dlatego też Astus Malum leżakował w obecności kostek dębowych, które nadały mu dębowego, beczkowego wymiaru.

Przy parametrach Astus Malum nieodzowne okazało się również długie leżakowanie. Po pierwsze pozwoliło kompozycji wyszlachetnieć, a jej najciekawszym niuansom odpowiednio się zaakcentować.

Astus Malum rozlewane jest do czarnych butelek o pojemności 375 ml i zapakowane w kartonik. Graff znajdzie się też w zestawie degustacyjnym składającym się z czterech piw rocznikowych Browaru Kormoran i dwóch kieliszków. Premiera zestawu planowana jest na koniec listopada.

W piątek, 22 listopada, z Browaru Kormoran wyjadą pierwsze transporty imperialnego graffa. Tego dnia między godz. 8:00 a 14:00 będzie też można kupić Astus Malum bezpośrednio w olsztyńskiej siedzibie browaru.

Interpretacja graffa przygotowana przez Browar Kormoran osiągnęła wartości imperialne. Jego ekstrakt to 26 plato (blg), które pozwoliły uzyskać 11,5% alkoholu. - Elementem, który Astus Malum odróżnia od innych piw imperialnych w naszej ofercie jest jego lekkość - opowiada Paweł Błażewicz z Browaru Kormoran. - Owocowość pochodząca od soku jabłkowego i budowanie tego piwa na słodach jasnych powoduje, że jest to piwo zdecydowanie lżejsze. Jednak ta pozorna lekkość nie czyni z niego piwa błahego – nasz graff to piwo potężne, o bogatym smaku i niebagatelnej mocy.

Astus Malum ma cechy piwne – słodową, delikatną bazę i piwny finisz. Jednak obok cech piwnych graff posiada wyraźne akcenty położone na cechach cydrowych – jabłkową wytrawność, wysycenie które nieodparcie kojarzy się z musowaniem, ale także zdradliwość. - O ile inne piwa imperiale były ciężkawe i wybitnie degustacyjne, o tyle graff jest bardzo pijalny - podkreśla Paweł Błażewicz. - Ale tak jak w przypadku szampana, tak w przypadku graffa „nobles oblige" – zachęcamy więc do cieszenia się każdym łykiem tego wyjątkowego piwa.