Browar Pilsweizer podsumował 2019 r. Większa sprzedaż i lepsze wyniki

– Dobry rok 2019 dla browaru Pilsweizer to przede wszystkim efekt dalszej rozbudowy sieci sprzedaży w całej Polsce oraz wprowadzenia na rynek szeregu piwnych nowości (w tym m.in. piw takich jak: Świąteczne, American Pale Lager, Marcowe) oraz regularnego wprowadzania na rynek piw regionalnych (ostatnio Podhalańskie, a wcześniej: Legnickie, Krynickie, Zakopiańczyk Piwniczańskie, Sądeckie, Gorlickie oraz Dla Krakowian) czy coraz mocniejszego zaangażowania w sport (w 2016 r. browar wypuścił piwo Czarno-Białe będące efektem współpracy z klubem Sandecja Nowy Sącz a kilka miesięcy temu podpisał długoterminową umowę sponsorską z klubem Cracovia oraz wprowadził na rynek piwo pod nazwą tego klubu), jak również wdrażania strategii zwiększonej obecności w kanale HoReCa (nowe bary, hotele i restauracje współpracujące z browarem) – ocenia Andrej Chovanec, dyrektor marketingu i członek zarządu Browaru Pilsweizer.

Wszystko to spowodowało, że Browar Pilsweizer znacząco poprawił wyniki sprzedażowe. W 2019 r. sprzedaż browaru wzrosła do najwyższego w historii poziomu ok. 16,5 tys. hektolitrów. Poprzedni rekord sprzedaży, z 2018 r., wynosił 15 tys. hektolitrów, co oznacza, że wynik z 2019 r. jest o 10 proc. lepszy. Przychody browaru w 2019 r. wzrosły natomiast do rekordowych 8,4 mln zł - to o 12 procent więcej w porównaniu z poprzednim rekordem, czyli wynikiem 7,5 mln zł przychodów netto w 2018 r. Co więcej zarząd browaru zapowiada, że w 2020 roku planuje dalszy wzrost tempa rozwoju.

– W 2020 roku szereg inwestycji rozpoczętych w ubiegłych latach zacznie już przynosić realne efekty biznesowe, m.in. skokowy wzrost mocy produkcyjnych browaru już w drugiej połowie bieżącego roku. Do końca czerwca uruchomimy nową rozlewnię. Nowa linia umożliwi nam rozlewanie do butelek dziennie więcej piwa niż do tej pory rozlewaliśmy przez tydzień – mówi Andrej Chovanec, dyrektor marketingu i członek zarządu Browaru Pilsweizer

– Browar będzie też miał nowy pasteryzator przepływowy do kegów, wraz z myjką i napełniarką. To z kolei ma wprost związek z naszymi planami jeszcze silniejszej ekspansji w segmencie HoReCA. Stale poszukujemy partnerów, którzy chcą się wyróżnić na tle konkurencji prawdziwym piwem z regionalnego browaru i ta strategia przynosi efekty. W 2019 r. sprzedaliśmy w kanale HoReCa już 2700 hektolitrów naszego piwa, a nasz plan na 2020 rok zakłada tutaj osiągnięcie poziomu 4000 hektolitrów – dodaje.