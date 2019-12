Browar Pilsweizer wprowadza do sprzedaży piwo Świąteczne

Browar Pilsweizer wprowadza do oferty nowe piwo o nazwie Pilsvar Świąteczne, górnej fermentacji ze świątecznymi dodatkami, takimi jak goździki, kardamon, cynamon czy miód. Piwo trafi do sprzedaży do sklepów w całej Polsce, jak również do kanału HoReCa.