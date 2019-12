Browar Pinta będzie warzyć beskidzkie piwa

Browar Pilsweizer wprowadza do sprzedaży piwo Świąteczne

„Ludzie szukają piw lokalnych, a seria Beskidy to nasza propozycja beskidzkich piw na co dzień” – mówi Ziemowit Fałat, główny piwowar i współwłaściciel Browaru PINTA. Jego zdaniem, region Beskidów dzięki rosnącej liczbie małych browarów ma coraz więcej powodów, by być kojarzonym z piwem.

Pomysł warzenia lokalnego piwa pojawił się w PINCIE od razu po uruchomieniu w lipcu tego roku własnego, nowo wybudowanego browaru w Wieprzu. Zakład położony w Kotlinie Żywieckiej, nad rzeką Sołą, u podnóży wzgórza Grojec ma być atrakcją samą w sobie i ważnym punktem na beskidzkich szlakach nie tylko dla miłośników dobrego piwa. Trwają przygotowania do tego, żeby w przyszłym roku, przed sezonem wiosenno-letnim udostępnić browar zwiedzającym i otworzyć obok warzelni firmowy sklep.

PINTA Beskidy ma być przede wszystkim piwem Beskidów Zachodnich: Beskidu Śląskiego, Beskidu Małego, Kotliny Żywieckiej, Beskidu Żywieckiego, Beskidu Średniego i Beskidu Wyspowego. Na wschodzie jego dystrybucja będzie na razie sięgać Beskidu Niskiego. Piwo będzie dostępne w sklepach, pubach, restauracjach, kawiarniach, stacjach narciarskich i schroniskach górskich.

Pierwsze warki PINTY Beskidy są oferowane w półlitrowych butelkach i beczkach o pojemności 30 litrów. Punkty sprzedaży otrzymają materiały reklamowo-promocyjne takie jak: plakaty, foldery, podkładki i flagi reklamowe. Marka będzie też wspierać lokalne inicjatywy kulturalne i sportowe.

- Seria jest skierowana do różnych klientów zarówno tych znających się na piwie jak i tych, którzy po prostu szukają dobrego piwa lokalnego. Chcemy nim zainteresować turystów oraz mieszkańców Górnego Śląska, Małopolski i Podkarpacia” – mówi Ziemowit Fałat.

PINTA Beskidy Pils jest piwem dolnej fermentacji, warzonym wyłącznie ze słodu, chmielu i drożdży. Pszeniczne powstaje w stylu bawarskim, z ponad 50% udziałem słodu pszenicznego. Orzeźwiający smak bananów i goździków tego piwa pochodzi z fermentacji z udziałem specjalnego szczepu drożdży. Z kolei ciemny i mocny lager Na Zimę jest warzony ze słodów ciemnych i karmelowych. Piwo jest naturalnie aromatyzowane świeżymi goździkami i skórką pomarańczy.