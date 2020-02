Browar PINTA doceniony przez jeden z największych na świecie portali dla miłośników piwa

Wśród najlepiej ocenianych piw na świecie znalazły się trzy piwa współtworzone przez Browar PINTA. Pierwsze miejsca w swoich kategoriach zajęły: „K” – kooperacja z Browarem Łańcut w kategorii Pale Lager – International / Premium, „Oh, Honey...!” – kooperacja z Superstition Meadery (USA) w kategorii Mead – Braggot /Hopped oraz „Viva Śliwa” – kooperacja z Browarem Nepomucen w kategorii Grodziskie/Grätzer/Lichtenhainer.

Oprócz tego kooperacyjny porter PINTY „Bałtyk-Atlantico”, uwarzony z browarem DUM został uznany za Najlepsze Piwo w Brazylii.

– Od zawsze PINTA ma niezwykłą umiejętność współpracy z innymi browarami. Nasze podróże i te bliższe i te dalsze potrafimy znakomicie wykorzystać nie tylko do zbierania doświadczeń innych browarów, ale także dzielenia się własnymi. Widzimy, że wszystkie piwowarskie drzwi świata są dla nas otwarte. Ta dobra energia, prawdziwe i uczciwe podejście do współpracy pomaga warzyć piwa, które potrafią rozpalić serca miłośników kraftu zarówno w Polsce jak i za granicą – mówi Ziemowit Fałat, współzałożyciel i główny piwowar Browaru PINTA.

Według użytkowników RateBeer.com, w 2019 roku PINTA była Najlepszym Browarem w Polsce. W dorocznym podsumowaniu browar – jako jedyny z Polski – znalazł się też na 48 miejscu wśród 100 Najlepszych Browarów Świata.

–Najbardziej prestiżowe wyróżnienia czyli Najlepszy Browar w Polsce i jeden ze 100 najlepszych na świecie otrzymaliśmy w czasie, gdy w 2019 roku po 8 latach warzenia kontraktowego uruchomiliśmy swój własny browar w Wieprzu. Wyróżnienie RateBeer potwierdza, że udało nam się zbudować nie tylko świetnie wyposażony browar rzemieślniczy, ale przede wszystkim wspaniałą załogę, która mistrzowsko realizuje dotychczasowe receptury i kreuje nowe, jak choćby piwa z bardzo dobrze ocenianej serii Hazy Disco. To dla nas, założycieli PINTY ogromna satysfakcja i wielka motywacja – komentuje Ziemowit Fałat.

Po raz pierwszy PINTA zdobyła nagrodę RateBeer Best w zestawieniu za rok 2015 za swój flagowy porter „Imperator Bałtycki”. Kolejny rok przyniósł dwa medale, w tym złoto dla ciemnego lagera „I'm So Horny!”. Co miesiąc browar znajduje się w pierwszej piątce najczęściej ocenianych na RateBeer.com browarów świata. Obecnie zajmuje drugie miejsce.

Nagrody RateBeer Best są przyznawane od 2001 roku. W tym roku podsumowanie zostało przygotowane w oparciu o ponad 4 mln 200 tys. recenzji. Ranking objął aż 640 tys. piw i 33 tys. browarów.