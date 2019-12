Browar Pinta podsumowuje 2019 rok

W całym 2019 roku PINTA uwarzyła aż 98 różnych piw, z czego 57 nie było we wcześniejszej ofercie browaru. Wśród nowości znalazło się 20 piw kooperacyjnych przygotowanych z polskimi i zagranicznymi piwowarami. Do 7 kooperacji doszło już we własnym browarze PINTY w Wieprzu, mimo że został uruchomiony dopiero w sierpniu 2019 roku. Najdalsza kooperacja miała miejsce w Nowej Zelandii w browarze 8 Wired na północ od Auckland. Efektem tej współpracy jest imperialna wersja Stoutu pod nazwą Opium Cake a także Bałtyk-Tasman BA – leżakowany w beczkach po winie porter bałtycki. Piwowarzy z PINTY warzyli też w Hiszpanii, Chorwacji, Rumunii i Danii, a w Wieprzu gościli zagraniczne ekipy m.in. z Australii, USA, Hiszpanii, Holandii, Grecji i Bułgarii.

– Po niemal 9 latach istnienia PINTA ma na swojej liście piwa uwarzone w niemal 200 stylach i wariantach. Z roku na rok – oprócz sprawdzonych receptur – proponujemy coraz więcej nowości, bo tego oczekują od nas fani piw rzemieślniczych – podsumowuje Ziemowit Fałat, współzałożyciel i główny piwowar PINTY.

Atak Chmielu dostaje wsparcie

Najlepiej sprzedającym się piwem PINTY pozostaje Atak Chmielu (American IPA), pierwsze piwo piwnej rewolucji w Polsce. Tak jak w roku 2018 w pierwszej piątce najpopularniejszych piw PINTY w 2019 roku są: A ja pale ale (American Pale Ale), Modern Drinking (West Coast IPA), Pierwsza Pomoc (Polski Lekki Pils) i Bawarka (German Hefeweizen). – „Wiele osób od tych piw zaczęło swoją przygodę z piwami rzemieślniczymi i nadal są one traktowane jako kraft na co dzień” – uważa Ziemowit Fałat.

Do tej czołówki w 2020 roku mogą dołączyć premierowe w 2019 roku serie piw Hazy Disco, Mini Maxi i PINTA Beskidy. Pierwsze to podwójnie chmielone na zimno różne wersje IPA, świeże i soczyste dzięki intensywnym aromatom owoców cytrusowych i tropikalnych. Już trzy warianty tego piwa, oferowanego w półlitrowych puszkach, szybko zniknęły ze sklepowych półek. Podobnie jest z serią piw bezalkoholowych PINTY Mini Maxi IPA i Mini Maxi Mango.

– Ich obecna produkcja nie jest w stanie zaspokoić popytu, co potwierdza, że bezalkoholowe piwa rzemieślnicze stały się smakową alternatywą dla napojów orzeźwiających i bezalkoholowych piw koncernowych – mówi Ziemowit Fałat.