Browar Wrężel szuka 4 mln zł na budowę własnego zakładu, całość inwestycji sięgnie 8 mln zł

W 2018 roku spółka zakupiła działkę pod budowę hali produkcyjnej, dzięki której wzrośnie produkcja, a jej koszty obniżą się o 30-40 proc. oraz możliwości dystrybucji. Aby móc rozpocząć budowę własnego browaru, spółka, za pomocą platformy Beesfund.pl, uruchomiła emisję akcji, która potrwa do 25 lutego.

- Beesfund to dla nas świetna okazja na pozyskanie dodatkowego kapitału na rozwój. Staramy się o zebranie kwoty 4 204 239 zł. Zbiórka planowana jest do 25 lutego br. Tak pozyskane środki posłużą nam do rozpoczęcia budowy własnego browaru. Zakupiliśmy już działkę budowlaną o pow. 11000 m2 w Łękawicy k/Żywca z udokumentowanym dostępem do doskonałej wody, co jest niezwykle ważne dla browaru – mówi serwisowi portalspozywczy.pl Paweł Olczyk, członek zarządu Browaru Wrężel.

- Całość inwestycji to kwota około 8.000.000 zł. Zaczynamy od budowy hali produkcyjno-magazynowej z zapleczem socjalnym o pow. 1200 m2. Następnym etapem będzie budowa kompletnej linii do produkcji i napełniania piwa o wydajności do 24000 hl/rocznie - dodaje.

I zdradza, że nowa instalacja produkcyjna ma według wyliczeń zmniejszyć koszt produkcji piwa o ponad 30 proc. - Umożliwi nam większą elastyczność jego produkcji i pozwoli na wprowadzenie nowych odmian piwa, które są bardziej skomplikowane i wymagają długiego leżakowania – mówi Paweł Olczyk.

Browar Wrężel, którego historia rozpoczęła się w zaciszu domowej kuchni piwowara Adriana Kukuły w 2011 roku, osiem lat później, czyli w 2019 roku oferuje już 33 różne smaki i typy piwa i produkuje ponad 600 tys. butelek.

- Rok 2019 był dla nas czasem intensywnej pracy nad rozwojem i poszerzaniem oferty. W sumie na nasze portfolio składają się 33 różne smaki i typy piwa. To prawdziwy raj dla smakoszy i chętnych do testowania kolejnych propozycji. Mijające dwanaście miesięcy zamknęliśmy sprzedażą 621 820 butelek po 500 ml – mówi Paweł Olczyk.

Jakie plany ma browar na 2020 rok? - Najbliższe miesiące planujemy poświęcić na rozwój kolejnych sieci współpracujących z nami. Prowadzimy już zaawansowane rozmowy z Makro, Eurocash, Biedronką, Kauflandem czy stacjami Orlen. Obecnie można nas znaleźć w Auchan, Carrefour. Zakończyliśmy współpracę z TESCO – mówi Paweł Olczyk.