Browary Polskie: Nowy system odpadowy to duże wyzwanie dla branży piwa i całego sektora spożywczego

To jeden z najważniejszych tematów dla branży spożywczej. Wiąże się zarówno z tym, co nazywamy śladem węglowym, śladem wodnym, ale przede wszystkim z gospodarką odpadami opakowaniowymi – dotyczy to opakowań plastikowych, kartonowych jak i wielu innych. Prawie 80 proc. odpadów w Polsce pochodzi z przemysłu. To znacznie powyżej średniej europejskiej.

Istnieją dwie dyrektywy Unii Europejskiej – pierwsza z nich dotyczy rozszerzonej odpowiedzialności producenta, druga ma nazwę "Single Use Plastics".

- W Polsce stworzenie systemu gospodarki odpadowej będzie oznaczało poważne zmiany dla przedsiębiorców oraz konsumentów. Branża piwna jest przemysłem, który jako jedyny i na taką skalę stosuje system butelki zwrotnej - mówi Bartłomiej Morzycki, dyrektor generalny Związku Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego – Browary Polskie.

- Branża piwowarska bacznie obserwuje prace Ministerstwa Klimatu nad ustawą o odpadach opakowaniowych. Z punktu widzenia piwowarów, którzy zbudowali i utrzymują w Polsce system opakowań wielokrotnego użytku, ważne jest, by nowe regulacje nie spowodowały zniknięcia z rynku butelki zwrotnej – dodaje.

Opakowania wielokrotnego użytku rozwiązaniem najkorzystniejszym

- Opakowania wielokrotnego użytku są rozwiązaniem najkorzystniejszym z punktu widzenia ekologii i zmniejszania strumienia odpadów z gospodarstw domowych, dlatego ważne jest zapewnienie wsparcia legislacyjnego i wprowadzenie preferencji dla stosowania tego rodzaju opakowań. Długofalowo może to zachęcić innych przedsiębiorców do wprowadzenia produktów w opakowaniach wielokrotnego użytku – mówi też Bartłomiej Morzycki.

I podkreśla, że państwo powinno stworzyć mechanizmy, które zachęcą także inne branże do stosowania opakowań zwrotnych. - To system, który warto byłoby też rozszerzać na inne branże. Będziemy brali udział w pracach nad stworzeniem takiego systemu – mówi.

Wskazuje, że dla upowszechnienia systemu konieczne są zachęty ekonomiczne dla producentów i zaangażowanie handlu w obrót tego rodzaju opakowaniami – brak konieczności okazywania paragonu. Aby optymalizować system i ograniczać koszty, konieczne jest maksymalne skracanie drogi obrotu opakowaniami.