Case Study: Browar Bali Hai z Indonezji montuje kompletną linię do produkcji napojów w puszkach

Zaprojektowana i dostarczona przez firmę Sidel linia pracuje z prędkością do 33.000 puszek o pojemności 330 mililitrów na godzinę, co stanowi dwukrotne przyspieszenie pod względem stosowanego dotychczas rozwiązania, a zarazem jest niezwykle kompaktowa – dzięki temu idealnie wpasowuje się w ograniczoną przestrzeń, którą dysponuje indonezyjski producent.

Jako wiodący niezależny browar w kraju, firma Bali Hai Brewery Indonesia od 1975 roku rozwija i dystrybuuje wyjątkowy asortyment marek piwa na rynku krajowym i międzynarodowym.

- Obecnie nasze produkty są sprzedawane w przeszło dwudziestu krajach na świecie, między innymi w Rosji, Singapurze, Tajlandii, Japonii, Korei i Nowej Zelandii, a także w wielu regionach Afryki. Co więcej, wykorzystując możliwości, które otwiera przed nami nieustannie rosnący popyt na rynku, dokładamy wszelkich starań, aby nie odbywało się to kosztem smaku oraz jakości naszych piw – mówi Daniel To, dyrektor techniczny browaru Bali Hai.

Ta rodzinna firma, która może pochwalić się osiągnięciem w 2018 roku udziału w rynku na poziomie 3,2%, jest czwartym co do wielkości browarem w kraju, a zarazem największym producentem piw, który nie należy do jednego z międzynarodowych koncernów. Bali Hai oferuje asortyment piw, który idealnie trafia w gusta konsumentów, coraz częściej sięgających po lokalne trunki z segmentu premium. Wśród nich można wymienić między innymi piwa Bali Hai Premium, Draft Beer, El Diablo Original i Panther Black.

Pomimo wprowadzanych przez indonezyjski rząd surowych przepisów mających na celu ograniczanie spożywania napojów alkoholowych, rynek piwa w kraju wykazuje bardzo pozytywne tendencje – dzięki skumulowanemu rocznemu wskaźnikowi wzrostu na poziomie 7%, produkcja tego trunku ma wynieść łącznie 324 miliony litrów rocznie już w 2023 roku.

Aby dotrzymać kroku rozwijającemu się rynkowi, kierownictwo browaru podjęło decyzję o inwestycji w projekt na dużą skalę, decydując się po raz pierwszy w historii przedsiębiorstwa na nawiązanie współpracy z firmą Sidel.

Działania firmy Bali Hai rozpoczęły się wraz z przystąpieniem do projektu obejmującego kapitalny remont oraz automatyzację warzelni oraz piwnicy w 2013 roku, kiedy wiele procesów było w dalszym ciągu opartych na pracy fizycznej. W ramach inwestycji w ostatnich latach zarząd browaru zdecydował się również na modernizację linii do rozlewania piwa do puszek, obsługującej produkty w puszkach o pojemności 330 ml i 500 ml, co pozwoliło na zaspokojenie potrzeb w zakresie zwiększania wydajności produkcji.