Casualowy piątek: Branża alkoholi w 2019 r. - wulkan wydarzeń i emocji

To co działo się w branży alkoholi w 2019 roku można chyba podsumować stwierdzeniem – wulkan wydarzeń. Mieliśmy bowiem do czynienia z różnego rodzaju sporami, przejęciami, zmianami personalnymi w firmach, a także crowdfundingiem, który pokochały mniejsze firmy. Gorących emocji dostarczyły też rządowe pomysły nowych podatków dla branży. Silnie rozwinął się też trend sprzedaży piw i win bezalkoholowych.