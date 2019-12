Casualowy piątek: Nastał czas win musujących. Prosecco góruje nad szampanem

Jak podaje Nielsen, wina segmentu prosecco przekroczyły 1/3 udziałów kategorii win musujących. Sprzedaż prosecco w całym kraju wzrosła o 57 proc rdr., zaś win asti, cava, lambrusco i sekt wzrosła o 26 proc. w ciągu ostatniego roku. Natomiast szampan zanotował wzrost sprzedaży o 6 proc.

– W ciągu ostatnich 12 miesięcy do października 2019 Polacy wydali 478 mln PLN na wina musujące, w porównaniu do analogicznego okresu rok wcześniej oznacza to 20 procentowy wzrost wydatków. Najszybciej rosnącym segmentem jest prosecco (+53,5% rok do roku), które stanowi 36% wartości win musujących. Hiszpańska Cava, obecnie drugi najszybciej rosnącym segmentem w kategorii, w okresie listopad 2018- październik 2019 odnotowała 36,2 procentowy wzrost wartości. Natomiast francuski Champagne z wartością sprzedaży równą 19,8 mln PLN stanowi 4,2% wartości win musujących i w porównaniu do ubiegłego roku odnotował on 6-procentowy wzrost wartości – analizuje Anna Anasik, Client Consultant w firmie Nielsen.

Popularność prosecco oraz wielkie perspektywy rozwoju win musujących dostrzega także Joanna Semczuk, dyrektor ds. handlu i logistyki oraz członek zarządu Henkell Freixenet Polska.

– Wg mojej oceny największe perspektywy w najbliższych latach ma właśnie kategoria win musujących. To w tej kategorii będzie się rozgrywać bardzo wiele. Dla obserwatorów rynku nie jest tajemnicą, że kategoria win musujących pozostaje w Polsce jak i na świecie pod dużym wpływem prosecco. To wina prosecco generują największe wzrosty stając się tym samym siłą napędową rynku win musujących. Przez ostatnie 10 lat światowy rynek prosecco urósł z 91,1 milionów butelek do 379,4 milionów butelek (2018 r - IWSR). W Polsce ta dynamika w ciągu ostatnich 5 lat jest jeszcze bardziej imponująca. Od lat skrupulatnie analizujemy trendy rynkowe w Polsce i na świecie, dlatego nie jest to dla nas zaskoczeniem – ocenia.

Sprzedaży wspomnianych trunków sprzyja okres świąteczny oraz wszelkie przyjęcia związane z celebracją przywitania nowego roku.

– Grudzień jest to niezwykle ważny miesiąc dla sprzedaży win musujących, które dla wielu osób są nieodłącznym elementem świąt. Wina musujące to najbardziej sezonowa kategoria w całym koszyku alkoholowym. Wartość sprzedaży w grudniu 2018 odpowiadała za aż 19,8% sprzedaży kategorii zrealizowanej w ciągu całego roku – tłumaczy Anna Anasik, Client Consultant w firmie Nielsen.

