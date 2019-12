Casualowy piątek: polski konsument win pragnie luksusu i prestiżu (wywiad)

Jakie działania podejmowała w tym roku firma, aby zwiększyć sprzedaż i rozpoznawalność na polskim rynku alkoholi (sprzedażowe, marketingowe, produktowe, inwestycyjne) i jakie są plany na rok 2020?

Firma Henkell Freixenet Polska buduje swoją obecność na rynku w kilku istotnych kategoriach. Przynależność do międzynarodowej grupy Henkell Freixenet światowego lidera w kategorii win musujących z wartościowym udziałem 10,3% * gdzie kolejny konkurent osiąga udział wartościowy zaledwie 4,9% , to dla nas ogromne zobowiązanie. Z tego też względu właśnie tej kategorii poświęcamy naszą szczególną uwagę. W naszej strategii 2020-2025 jasno mamy zdefiniowany cel – chcemy również w Polsce zajmować pozycję lidera i eksperta w kategorii win musujących. Dla obserwatorów rynku nie jest tajemnicą, że kategoria win musujących pozostaje w Polsce jak i na świecie pod dużym wpływem prosecco. To wina prosecco generują największe wzrosty stając się tym samym siłą napędową rynku win musujących. Przez ostatnie 10 lat światowy rynek prosecco urósł z 91.1milionów butelek do 379,4 milionów butelek*. W Polsce ta dynamika w ciągu ostatnich 5 lat jest jeszcze bardziej imponująca.

Od lat skrupulatnie analizujemy trendy rynkowe w Polsce i na świecie, dlatego nie jest to dla nas zaskoczeniem. Marka Mionetto Prosecco jako pierwsza rozpoczęła aktywne promowanie nowego, włoskiego stylu picia bąbelków w lecie, nie tylko celebrując wielkie okazje ale dla codziennych małych przyjemności. Jako jedni z pierwszych rozpoczęliśmy promowanie kategorii prosecco i staliśmy się katalizatorem wzrostu. W wyniku intensywnych działań w handlu, gastronomii a także niestandardowych aktywności komunikacyjnych Mionetto zajmuje pozycję lidera na rynku** i stała się praktycznie synonimem kategorii prosecco. Patrząc strategicznie w przyszłość nie należy zapominać również o innych kategoriach win musujących. Przykładem jest choćby hiszpańskie wino musujące cava. Na świecie – kategoria znana od lat o znaczącym wolumenie aż 246,6 milionów butelek. W Polsce ta kategoria również cieszy się coraz większą popularnością. Dla naszej firmy to idealny czas, bowiem stając się właścicielem największej pod względem wartości marki win musujących na świecie Freixenet* mamy do zaoferowania naszym polskim konsumentom szerokie portfolio, trafiające w każde nawet najbardziej wyrafinowane gusta.