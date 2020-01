Casualowy piątek: Powrót do czasów PRL, czyli jak piją Polacy

Konsumpcja alkoholu w Polsce zbliża się do najwyższych poziomów z czasów PRL, ale struktura spożycia bardzo się zmieniła od tamtych czasów - wtedy piliśmy zdecydowanie więcej wódki, a mniej piwa. Teraz odwrotnie. – Żyjemy w kraju paradoksów. I to kolejny paradoks, że to właśnie branża spirytusowa mówi o tym, że pijemy już tyle samo co w czasach PRL. Drugi paradoks jest taki, że za chwilę – z powodu różnych pomysłów rządowych – konsumpcja alkoholu jeszcze wzrośnie i przekroczy poziomy z czasów PRL – mówi Krzysztof Kouyoumdjian, Dyrektor ds. Relacji Zewnętrznych CEDC.