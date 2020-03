Wódka najbardziej rozpoznawalnym na świecie polskim produktem eksportowym (wywiad)

Portalspozywczy.pl: Jak jest odbierana wódka w naszym kraju?

Piotr Popiński: Trunek ten jest coraz częściej postrzegany jako najczystszy oraz najmniej kaloryczny alkohol. Stanowi znakomitą bazę dla rozmaitych koktajli i drinków. Podobnie jak wina czy whisky ma swój smak, który jest uzależniony m.in. od surowca, z którego jest wytwarzany. Nie bez znaczenia jest klimat, rodzaj gleb i otoczenie, w którym dorastały zboża, ziemniaki lub inne surowce użyte do produkcji. W Polsce jest wiele miejsc, gdzie wytwarzane są wyjątkowe alkohole i najwyższej jakości żywność. Mam na myśli zarówno duże firmy jak i małych lokalnych producentów. Od lat obserwujemy też, jak goście moich restauracji coraz częściej do kolacji zamiast wina czy piwa zamawiają butelkę dobrej jakości odpowiednio schłodzonej wódki.

Wspomniał Pan o surowcu. Na rynku pojawia się coraz więcej różnego rodzaju wódek jak np. wódka z ziemniaków czy ze zbóż oraz wódki smakowe. Jak pan ocenia te trendy?

Do produkcji wódki w Polsce przez ostatnie pół wieku wykorzystywano spirytus uzyskany z przerobu różnych odmian zbóż lub ziemniaków. Do XX wieku w polskim gorzelnictwie dominowały niemal wyłącznie ziemniaki. Można zatem powiedzieć, że to powrót do źródeł. Dzisiaj do produkcji wódki używa się przede wszystkim zbóż. Głównie żyta, pszenicy i jęczmienia. Ustawa o monopolu spirytusowym z 1924 r. ograniczała wręcz produkcję do tych dwóch składników. Moda na wódki smakowe to z kolei kultywowanie najlepszych tradycji wytwarzania staropolskich nalewek. Ich szlachetny smak zawdzięczamy skrupulatnie dobranym komponentom, ale przede wszystkim inspiracji starodawnymi recepturami. Z szerokiego spektrum dostępnych smaków trend dominujący to jednak wciąż trunki tradycyjne dla podniebienia jak: klasyczna cytrynówka, wiśniówka czy pigwówka.

Patrząc na coraz szerszą gamę wódek, czy można wskazać te, po które najchętniej sięgają polscy konsumenci?

Polacy sięgają głównie po wyroby krajowe. To uznanie dla rodzimych produktów wynika ze szczególnej jakości i smaku, które wyróżniają polskie wódki i nalewki od tych produkowanych w innych krajach. Rosnącą popularnością cieszą się wspomniane rodzime wódki smakowe.