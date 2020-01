Casualowy piątek: zaskakujący skok sprzedaży piw bezalkoholowych i kanibalizacja rynku

Zdaniem Igora Tikhonova, prezesa Kompanii Piwowarskiej największym wyzwaniem dla browarów w 2019 roku były wzrosty kosztów pracy i materiałów, co przełożyło się na podwyżki cen piwa.

– Myślę, że KP musiała stawić czoła takim samym wyzwaniom, z jakimi zmierzyli się pozostali najwięksi gracze na rynku. Pewną trudność na początku 2019 roku stanowił oczywiście wzrost kosztów pracy i materiałów. Pensje poszły dosyć gwałtownie w górę, nie tylko w KP, lecz także w innych firmach i branżach. W związku z tym płacimy więcej za usługi świadczone przez wiele firm, co obejmuje firmy transportowe, rolników, producentów oraz przedsiębiorstwa pakujące, sprzątające, handlowe itp. Właśnie dlatego musimy pokryć wzrosty kosztów od naszych dostawców i przenieść je na ostateczną cenę, którą konsument musi zapłacić za nasz produkt. To nigdy nie jest łatwe. Oczywiste jest, że konsumenci nie chcą płacić więcej za to samo piwo. Dlatego dużego znaczenia nabiera innowacyjne i proaktywne podejście do wprowadzania na rynek nowych produktów, szczególnie w segmentach premium – ocenił Igor Tikhonov.

Z kolei największym zaskoczeniem dla prezesa Kompanii Piwowarskiej w minionym roku była dynamika sprzedaży piw bezalkoholowych i bezalkoholowych piw smakowych.

– Ten konkretny segment rozwijał się konsekwentnie przez wiele lat i spodziewaliśmy się dalszego wzrostu, jednak nie na aż taką skalę, jak w ciągu ostatnich dwóch lat. Wciąż pozostaje pytanie, czy jest to długoterminowa tendencja. Ciężko jest to przewidzieć, ale mam nadzieję, że panować będzie trend związany ze zdrowym trybem życia, który zakorzenia się w naszym społeczeństwie. Ludzie chcą pić coś zdrowego i smacznego, a ja wierzę, że piwa bezalkoholowe i bezalkoholowe piwa smakowe stanowią doskonałe połączenie tych dwóch aspektów. Do produkcji naszych napojów wykorzystujemy naturalne składniki. Warzymy piwo z użyciem takiego szczepu drożdży, który uniemożliwia powstanie alkoholu otrzymując produkt, który jest smaczny i nie wpływa negatywnie na zdrowie. W związku z tym uważam, że oferta piw bezalkoholowych ma szansę rozwijać się na rynku – tłumaczy.