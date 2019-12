CBOS: Polacy piją mniej piwa, ale więcej wina i alkoholi wysokogatunkowych (badanie)

Ponad połowa Polaków (56 proc.) deklaruje, że pije alkohol okazjonalnie, 8 proc. spożywa go często, a co trzeci unika okazji do picia alkoholu lub w ogóle nie bierze go do ust. W porównaniu z badaniem z 2010 r. zmniejszył się odsetek osób deklarujących częste picie (z 11 do 8 proc.) i całkowitych abstynentów (z 22 do 16 proc.). Wzrósł za to udział osób spożywających alkohol czasami, z dobrej okazji, ale nie często (z 50 do 56 proc.).

"Odsetek ten jest obecnie najwyższy, odkąd monitorujemy tę kwestię" - zauważono w podsumowującym badanie raporcie CBOS.

Odpowiedzi respondentów na pytania o piciu alkoholu różnią się zależnie od płci, wieku i grup zawodowych. Wśród kobiet jest dwa razy więcej abstynentów niż wśród mężczyzn (21 proc. wobec 10 proc.). W stosunku do badania sprzed 9 lat widać jednak wzrost spożycia alkoholu wśród kobiet - wtedy abstynencję deklarowała co trzecia kobieta.

Jeśli chodzi o grupy wiekowe, to alkohol najczęściej piją badani w wieku 25-34 lata: tylko 7 proc. z nich jest abstynentami, dwie trzecie sięga po alkohol okazjonalnie, a prawie co dziesiąty - często.

"W 2010 r. relatywnie najwięcej pijących alkohol było wśród najmłodszych badanych (18-24 lata), dziś te osoby zaliczają się do grupy wiekowej 25-34 lata, co pozwala sądzić, że ich styl konsumpcji alkoholu nie zmienia się wraz z upływem czasu" - zauważyła autorka raportu.

Podobnie jest z osobami z grupy wiekowej 65 lat i więcej, którzy 9 lat temu plasowali się w przedziale 55-64 lata: odsetek abstynentów wśród tych osób jest stały i wynosi 28 proc.

"W rezultacie nie ma już grupy wiekowej - tak jak jeszcze w 2010 r. - w której więcej osób deklaruje abstynencję niż picie alkoholu" - napisano w raporcie.

Podkreślono w nim, że wiek znacznie silniej różnicuje zakres sięgania po alkohol wśród kobiet niż wśród mężczyzn. Najwyższy odsetek pijących kobiet notuje się w grupie wiekowej 25-34 lata (93 proc.), a najmniejszy wśród pań mających 65 lat i więcej (63 proc.).

Wśród mężczyzn relatywnie najczęściej po alkohol sięgają badani w wieku 45-54 lata - w tej grupie jest to praktycznie powszechne - 99 proc., a najrzadziej - także najstarsi (83 proc. osób powyżej 65 lat). O ile w młodym wieku (do 35 lat) odsetek pijących kobiet i mężczyzn jest podobny, to w najstarszej grupie różnica jest znacząca i wynosi 20 punktów procentowych.