Coca-Cola HBC Polska szykuje się do ekspansji w nowej kategorii. Wchodzi w alkohole

- Coca-Cola HBC Polska, lider krajowego rynku napojów bezalkoholowych, przygotowuje się do ekspansji w nowej, niezwykle obiecującej kategorii: wysokogatunkowych napojów alkoholowych. Jest to kolejny krok w realizacji naszej strategii 24/7, czyli oferowania konsumentom produktów na każdą okazję, w zależności od potrzeb - mówi serwisowi portalspozywczy.pl Krzysztof Baczyński.

- Coca-Cola HBC Polska będzie podmiotem dystrybuującym wybrane marki alkoholi zarówno producentów polskich, jak i zagranicznych. Obecnie trwają ostatnie ustalenia z tymi producentami, m.in. dotyczące zakresu produktów które mają być przez naszą firmę dystrybuowane - dodaje.

- Do czasu finalizacji wszystkich rozmów nie możemy więc przekazać informacji na temat zarówno producentów jak i poszczególnych produktów – zastrzega Krzysztof Baczyński.

System Coca-Cola w Polsce reprezentują firmy Coca-Cola Poland Services Spółka z o.o. oraz Coca-Cola HBC Polska Sp. z o.o. Coca-Cola Poland Services jest spółką zależną The Coca-Cola Company, właściciela ponad 500 marek napojów bezalkoholowych obecnych w ponad 200 krajach świata.

Coca-Cola HBC Polska to oddział Coca-Cola Hellenic Bottling Company, będącej pod względem sprzedaży drugim na świecie rozlewcą napojów The Coca-Cola Company, docierającym do ponad 590 milionów konsumentów.

Wybrane marki dostępne na naszym rynku to: Coca-Cola, Coca-Cola Zero Cukru, Coca-Cola Cherry, Coca-Cola Lime, Fanta, Sprite, Kinley Tonic, napoje izotoniczne Powerade, soki, nektary i napoje owocowe Cappy, wody mineralne Kropla Beskidu, Kropla Delice, napoje herbaciane FUZETEA oraz napoje roślinne AdeZ. Coca-Cola systematycznie wzbogaca ofertę napojów o obniżonej lub zerowej zawartości cukru.