Cydrownia Chyliczki: Cydr nie dla sadowników

- Najlepsze do produkcji cydrów są jabłka z odmian cydrowych, natomiast w Polsce takich odmian nie mamy, pojawiają się dopiero pierwsze nasadzenia. Ale cydry w innych krajach niż Anglia, Francja czy Hiszpania robione są z jabłek dostępnych w danym regionie: w Polsce, Czechach, Austrii, krajach nadbałtyckich, Australii, USA wykorzystuje się jabłka z odmian niecydrowych, ale inaczej uprawianych. Żeby jabłko nadawało się na przyzwoity cydr musi być uprawiane bez nawozów, bez intensywnej ochrony chemicznej (bo wtedy giną dzikie drożdże, które są na skórce, a które są potrzebne do fermentacji); poza tym jabłka produkowane ekstensywnie mają inny smak od jabłek deserowych - mają gęściejszy i bardziej aromatyczny sok oraz wyższą zawartość tanin. Jeśli sad prowadzi się odpowiednio, z “deserowych” odmian jabłek można uzyskać całkiem dobry cydr - mówi Dariusz Koroś.

Od dawna podnoszą się głosy, żeby prawnie określić, czym jest cydr. To w dalszym ciągu jest tylko postulat?

- Tak, nic się z tym nie dzieje. Nigdy nie było “dobrego momentu” na to, zależy to również od przepisów unijnych, które mają ulec zmianie. Ale osobiście uważam, że wszelkie przeregulowanie nie jest dobre; mamy np. w Polsce bardzo dobre piwa rzemieślnicze mimo że nie ma żadnych ograniczeń co do ich składu. Tu decyduje przede wszystkim jakość, ona się obroni. Natomiast cydr, zgodnie z przepisami, produkowany jest ze świeżego soku jabłkowego, ew. z soku z dodatkiem wody (co już nie jest dobre), albo z koncentratu soku jabłkowego i wody - co moim zdaniem jest skandaliczne, bo koncentrat robi się z odpadowych jabłek, czyli tych najgorszej jakości, a ze złego surowca nie zrobi się dobrego produktu - dodaje.

Zmiany przepisów miały obronić cydr przed produktami cydropodobnymi, umożliwić reklamę - bez tego cydr nie zagości w świadomości masowego konsumenta…

- Cydry są traktowane po macoszemu przez nasze przepisy. Np. mają bardzo wysoką stawkę akcyzy, jak na wino - ale cydr do 5%, czyli wyłącznie przemysłowy, ma akcyzę niższą o ⅓ (cydr wysokiej jakości nigdy nie ma tak niskiej zawartości alkoholu - red.). Mają banderole, które bardzo utrudniają działalność, bo to prowadzenie dodatkowej dokumentacji, sporo skomplikowanych formalności i czas. A przy piwie tego nie ma, tam się tylko płaci niższą niż dla cydrów akcyzę i nie ma banderol, dlatego ten rynek rozwinął się do tego stopnia, że supermarkety same zabiegają o obecność piw rzemieślniczych na swoich półkach - mówi Dariusz Koroś.

