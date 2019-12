Czy wina bezalkoholowe opanują rynek trunków w 2020 roku?

W Krakowie powstaje kierunek studiów, który będzie przygotowywać do prowadzenia własnej winnicy

Od kilku już lat bezalkoholowe i niskoalkoholowe piwa cieszą się ogromną popularnością wśród Polaków. Najczęściej sięgają po nie konsumenci tzw. „młodego pokolenia”, którzy cenią sobie zdrowy tryb życia, a jednocześnie nie chcą rezygnować z ulubionego smaku piwa. Teraz szturmem na rynek wchodzą także bezalkoholowe wina, które obecnie są „testowane” przez klientów. Jak pokazują dane sprzedażowe Tesco, to wciąż rozwijający się trend, który jest obserwowany przez branżę:

Coraz więcej konsumentów decyduje się na zakup bezalkoholowych win. W skali roku wzrosty sprzedaży sięgają kilkuset procent, jednak zdajemy sobie sprawę, że jest to w dużym stopniu „efekt nowości” i wynik szerszego pojawienia się produktów na rynku. Dziś wina bezalkoholowe to poniżej 1 procenta całości sprzedaży kategorii. Ale widzimy potencjał wzrostu udziałów tego segmentu - co najmniej dwukrotnie w skali 2020 roku. Zapewne już najbliższe miesiące pokażą, w jakim stopniu ów rosnący trend się utrzyma – podkreśla Michał Sikora z biura prasowego Tesco.

Wino to tradycyjnie ceniony dodatek do uroczystego posiłku czy celebracji ważnego wydarzenia. Jednak nie brakuje sytuacji, w których nie możemy spożywać alkoholu. Dlatego warto zapoznać się z coraz szerszą ofertą bezalkoholowych win w polskich sklepach. Tesco w swojej gamie ma 4 rodzaje winogronowego trunku 0%. Jest to dobre rozwiązania dla osób, które na imprezę sylwestrową wybierają się samochodem lub planują podróż w Nowy Rok.