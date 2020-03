Domy mieszkalne z piwem w kranie, czyli nowy pomysł Janusza Palikota

Spółka Tenczynek Bezalkoholowe oprócz produkcji jakościowych piw bezalkoholowych będzie też oferować usługi dezalkoholizacji innym firmom oraz wybuduje cztery „piwne domy”.

- Chcemy wybudować cztery domki piwne, w których w kranie prócz wody będzie też piwo z browaru Tenczynek. Domki, które powstaną na trenie browaru, będą miały zainstalowany licznik, podobnie jak w przypadku liczników wody – mówił Janusz Palitkot na konferencji prasowej.

- Są już podobne domki piwne np. w Norwegii. W Polsce będzie to pierwza tego typu instalacja, a także pierwszy tego typu projekt w Europie Środkowo–Wschodniej. Domy te będzie można kupić lub wynająć – dodał.

I zdradził, że koszty budowy domków sfinansuje Browar Tenczynek, a wybudowanie jednego metra kwadratowego to średni koszt ok. 4-6 tys. zł. Z kolei cena za kupno takiego domu to ok. 12 tys. zł za metr kwadratowy.

- Będą to domy o powierzchni około 100 m.kw. i będzie to coś w rodzaju przeszklonej, nowoczesnej stodoły. Zostaną wybudowane na działce, która należy do Browaru Tenczynek – powiedział Janusz Palikot.

- Piwo w kranie będzie tańsze niż piwo butelkowane, ale niewiele tańsze. Zakładamy, że będą to ceny zbliżone do piw z KEGa. Budowa domków ruszy w przyszłym roku – dodał.

Czytaj też: "Janusz Palikot znów rusza po crowdfunding, tym razem na piwo bezalkoholowe"