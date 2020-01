Dyr. zarządzający Stock Polska: podatek od „małpek” może zabić spadający rynek, branża zaproponuje rządowi zmiany

- Rynek w tym roku i tak spadnie już przez sam fakt wprowadzenia 10-procentowej podwyżki akcyzy i jest to jasne dla każdego, kto sobie policzy jakie będą podwyżki cen alkoholi po wzroście akcyzy, co automatycznie doprowadzi do tego, że popyt będzie spadał – mówi serwisowi portalspozywczy.pl Marek Sypek.

- Jeśli ustawa, o której mówimy miałaby się zmaterializować w tym roku, to dodatkowo jej wprowadzenie może całkowicie zabić tę branżę, bo doprowadzi do bardzo dużych spadków popytu i bardzo mocnego wzrostu konsumpcji piwa - dodaje.

I podkreśla, że plany rządowe dotyczące opodatkowania czy to alkoholi w małych formatach tzw. „małpek” czy to napojów z zawartością cukru planowanym podatkiem cukrowym, wciąż „oszczędzają” branżę piwną.

- Ustawa nazwijmy ją „piwną” dotyczy opodatkowania małych formatów alkoholi, ale też opodatkowania cukru. I to jest szalenie śmieszne w tym wszystkim, bo biorąc pod uwagę indeks glikemiczny piwa, to ponad 60 proc. otyłości brzusznej powodowane jest u mężczyzn właśnie konsumpcją piwa i nie ma nic bardziej tuczącego niż piwo – wskazuje Marek Sypek.

- Połączenie tych dwóch ustaw, które właśnie mają promować sprzedaż piwa na polskim rynku jest z jednej strony ogromnym zagrożeniem dla zdrowia konsumentów, z drugiej strony dla naszej branży alkoholi mocnych, a z trzeciej strony dla budżetu, bo bardzo szybko ministerstwo finansów zorientuje się, iż straci ogromne pieniądze na samej tej ustawie opodatkowania przysłowiowej „małpki”, a piwa nie - dodaje.

- Zakładam jednak, że ministerstwo zmieni tę ustawę, a my jako Związek Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy wrócimy do resortu z propozycją, która w sposób etyczny i uczciwy będzie traktowała wszystkich graczy na rynku alkoholowym – zaznacza dyrektor zarządzający Stock Polska, która jest członkiem ZP PPS.

