Dyrektor Browary Polskie: piwa dużych browarów warzone są tak samo jak małych, bez sztucznie dodanego alkoholu

Michał Fijałkowski, dyrektor zarządzający z Browaru Czarny Kot zauważył niedawno, że na sklepowych półkach jest ogromny wybór piw – wśród nich piwa regionalne, zazwyczaj droższe, oraz tańsze piwa dużych kompanii piwowarskich. Michał Fijałkowski twierdzi, że różnica między tymi piwami jest ogromna i piwa reklamowane w mediach, produkowane przez duże kompanie piwowarskie z piwem leżakowanym nie mają nic wspólnego. Jego zdaniem piwa koncernowe produkowane są taniej i w szybkim tempie - powstają w ciągu dwóch dni – a alkohol dodawany jest sztucznie i nie zachodzą tu procesy fermentacji.

Czytaj: ” Browar Czarny Kot: piwa koncernowe nie mają nic wspólnego z piwami leżakowanymi”



- Zgadzam się z dyrektorem Browaru Czarny Kot, że mamy bardzo rozwinięty rynek piwa i ogromny wybór. Dzięki temu klient może wybrać piwo, które najbardziej mu odpowiada. Z badań konsumenckich wynika, że konsument przy wyborze piwa najczęściej kieruje się kryterium smaku. Jak wiadomo, pojęcie smaku jest bardzo subiektywne. W mojej ocenie, piwo smaczne, mające wysoką pijalność może pochodzić zarówno z małego browaru rzemieślniczego jak i dużego browaru – mówi serwisowi portalspozywczy.pl Bartłomiej Morzycki, dyrektor generalny Związku Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego – Browary Polskie.

- Nie zgadzam się z upowszechnianiem poglądu, jakoby piwa zasadniczo różniły się pod względem tego, z jakiego browaru pochodzą. Nie wiem, o którym piwie myślał dyrektor Fijałkowski, ale żaden ze znanych mi browarów nie warzy piwa w taki sposób jak zostało to przez niego opisane. Nie wiem czemu ma służyć rozpowszechnianie tego typu opinii - dodaje.

I podkreśla, że co do zasady, piwo w dużych browarach warzone jest według tych samych zasad i z tych samych składników co u mniejszych producentów.

- Piwo, pomimo postępu technologii, zachowało w ogromnej mierze swój tradycyjny charakter i naturalność, jego produkcja przechodzi przez wszystkie etapy, w tym także fermentację i leżakowanie. Najlepszym dowodem jest fakt, że browary zrzeszone w naszym związku oraz w stowarzyszeniu browarów regionalnych wspólnie wypracowały jednolitą definicję piwa, której wszyscy przestrzegamy – wskazuje Bartłomiej Morzycki.

- Piwa warzone przez duże browary są doceniane przez konsumentów oraz przez piwnych ekspertów, o czym świadczą liczne nagrody zdobywane w prestiżowych, niezależnych konkursach piwnych w kraju i za granicą. W wielu przypadkach piwa te wygrywają konkurencję z piwami uwarzonymi przez małe browary – podkreśla dyrektor związku Browary Polskie.