Eksport alkoholi na Wschód. Jak je sprzedawać do Rosji?

Wszystko zależy od znalezienia odpowiedniego kontrahenta i warunków dostawy, na jakich chcemy eksportować wyroby na rynek rosyjski.

- Nie taka Rosja straszna jak ją „malują”. Najważniejsze, to mieć rzetelnego partnera, który specjalizuje się w obsłudze rynku rosyjskiego, ma odpowiednie doświadczenie oraz wie, jak postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Istotne jest też posiadanie zaplecza magazynowego odpowiednio umiejscowionego i posiadającego status składu podatkowego, w którym można przygotowywać alkohole, czyli wyroby akcyzowe do wprowadzenia na rynek rosyjski tj. banderolowanie, etykietowanie i załatwianie formalności celnych – mówi Ellina Lolis, prezes Hillebrand Poland, odpowiedzialna za integrację i zarządzanie wschodnim klastrem Hillebrand, który obejmuje biura znajdujące się w Polsce, Rosji, krajach bałtyckich i byłej WNP.

– Działalność Hillebrand w klastrze pozwoliła naszej firmie otworzyć rynek magazynowy w Polsce dla rosyjskich klientów, jak również intensywnie wspierać polski eksport do Rosji – dodaje.

Hillebrand wskazuje, że zazwyczaj, w wymianie międzynarodowej towarów, firmy współpracują w oparciu o reguły Incoterms (International Commercial Terms to zbiór międzynarodowych reguł, które określają warunki sprzedaży), które określają odpowiedzialność sprzedającego i kupującego w zakresie dostawy towarów. Wielu kontrahentów rosyjskich z chęcią podejmie współpracę, jeśli alkohol zostanie dostarczony na miejsce i przygotowany do sprzedaży, czyli obanderolowany i dopuszczony do obrotu. Takie warunki dostawy określa np. reguła DPU (Delivered at Place Unloaded - Sprzedający ponosi wszelkie koszty i ryzyko do momentu wyładowania towaru i przekazania go kupującemu) albo DAP (Delivered at Place - Sprzedający odpowiada za dostarczenie towaru do ustalonego miejsca, rozładunek natomiast jest w gestii strony kupującej).

- Jednakże polskie firmy obawiają się brać takie ryzyko na siebie z uwagi na brak znajomości prawa albo zbyt skomplikowane przepisy prawne, problemy na granicy, problemy z banderolowaniem alkoholu i z załatwieniem wszelkich formalności celno – podatkowych. Chociaż obawy te poniekąd słuszne, to wcale nie muszą ograniczać kooperacji i zamykać drogi dla eksportu alkoholi do Rosji. Przede wszystkim ważne jest tutaj znalezienie odpowiedniego partnera - operatora logistycznego, który oprócz organizacji dostawy, równie sprawnie może wspierać znalezienie kontrahenta po stronie rosyjskiej i posiada odpowiednie zaplecze do organizacji wysyłek „door-to-door” – podaje firma Hillebrand.

Jak wygląda procedura eksportu alkoholi do Rosji?