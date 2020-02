Eksport szkockiej whisky zanotował kolejny rekordowy rok, wartość wyniosła ponad 4,9 mld funtów

Wzrost eksportu był napędzany w szczególności zwiększonym importem w Azji i Afryce, przy wzroście wartości odpowiednio o 9,8 proc. i 11,3 proc. Pomimo niepewności spowodowanych taryfami celnymi nałożonymi przez USA oraz nadchodzącym Brexitem, sprzedaż szkockiej whisky nieustannie rośnie i nic nie wskazuje, żeby trend ten miał się odwrócić w najbliższych latach.

W 2019 roku ponad 1,3 mld butelek 70cl wyeksportowano na 180 światowych rynków (wzrost o 2,4%).

Szkocka whisky stanowi ponad 20 proc. całego eksportu żywności i napojów w Wielkiej Brytanii, a wartość eksportu wzrosła o ponad 128 proc. w ciągu dwóch ostatnich dekad.

Rynek szkockiej whisky po raz kolejny okazał się być bardzo odporny na czynniki zewnętrzne. Zarówno niepewności związane z Brexitem, jak i 25% taryfa celna nałożona 25 października na eksport whisky do USA, nie przeszkodziły pobić rekordu wartości eksportu szkockiej w 2019 r. Chociaż w ostatnim kwartale roku branża odczuła spadek eksportu do Stanów, to kraj ten wciąż pozostaje największym importerem szkockiej whisky, odnotowując wzrost o 2,8% do wartości ponad miliarda funtów. Ewentualne spadki eksportu do USA rekompensuje również dynamicznie rosnący eksport do krajów azjatyckich i afrykańskich.

- Dane opublikowane przez SWA podkreślają globalny zasięg i stabilność rynku szkockiej whisky. Nadal pozostaje on bardzo dynamicznie rozwijającym się sektorem brytyjskiej gospodarki i nieustannie przyciąga konsumentów z nowych rynków. Branża szkockiej whisky jest głównym pracodawcą w Szkocji. Jej znaczenie powinno znaleźć odzwierciedlenie we wsparciu brytyjskiego rządu, szczególnie dla małych destylarni – mówi Krzysztof Maruszewski, prezes Stilnovisti, firmy zajmującej się inwestycjami alternatywnymi.

Optymistyczna perspektywa długoterminowa dla rynku oznacza wysoką atrakcyjność inwestycyjną szkockiej whisky. Rosnący popyt na rynkach azjatyckich spowodował deficyt beczek starzonych powyżej 12 lat.

Destylarnie zapowiadają powrót do butelkowania edycji 12-letnich i starszych w ciągu najbliższych 5-8 lat, kiedy to dojrzeją zapasy whisky w magazynach. Inwestorzy, którzy teraz zakupią beczki z młodym destylatem, mogą spodziewać się znaczącego zwrotu z inwestycji w perspektywie długoterminowej.