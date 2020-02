Francja z rekordowym eksportem alkoholi

Eksport do USA, które są największym rynkiem zagranicznym dla francuskich alkoholi, wzrósł o 16 proc. do 3,7 mld euro, a do drugiej Wielkiej Brytanii o 4,4 proc. do 1,4 mld euro.

Francuscy producenci alkoholu eksportowali więcej w 2019 roku starając się zdążyć przed wprowadzeniem ceł w USA i brexitem.

Obawy okazały się słuszne - wprowadzone 18 października przez USA cła spowodowały aż 17,5 proc. spadek eksportu francuskiego wina w czwartym kwartale 2019 roku