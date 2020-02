Grupa Carlsberg: Redukcja emisji dwutlenku węgla i zużycia wody

- Jestem dumny z tego, co osiągnęliśmy od momentu wdrożenia strategii Together Towards ZERO. Poprzez współpracę z wiodącymi globalnymi ekspertami i silnymi partnerami lokalnymi, zredukowaliśmy od 2015 r. względną emisję dwutlenku węgla o 30 proc., a zużycie wody o 12 proc. Ta współpraca będzie dla nas coraz ważniejsza w miarę zbliżania się do osiągnięcia naszych ambicji w 2030 roku – powiedział Cees 't Hart, Prezes Zarządu Grupy Carlsberg.

– Nikt nie jest w stanie samodzielnie stawić czoła wyzwaniom zrównoważonego rozwoju. Dlatego nazwaliśmy nasz program „Together” Towards ZERO („Razem” w kierunku ZERO). Działając w partnerstwie, jesteśmy w stanie zrobić szybsze postępy i wprowadzić zmiany, które w innym przypadku nie byłyby możliwe – dodał.

Najważniejsze osiągnięcia:

• Redukcja emisji dwutlenku węgla: 30 proc. względnej i 25 proc. bezwzględnej redukcji emisji dwutlenku węgla w browarach od 2015 r. Osiągnięto to poprzez stały program podnoszenia efektywności, wykorzystując 56 proc. energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych

i redukując zużycie węgla o 89 proc. wagi od 2015 r.

• Dostawy elektryczne: 20 w pełni elektrycznych 26-tonowych ciężarówek będzie wykorzystywanych w 2020 r. przez szwajcarski browar Feldschlösschen należący do Grupy Carlsberg, w 15 centrach logistycznych browaru. Ta inicjatywa pokazuje, że ciężkie samochody elektryczne stały się rzeczywistością komercyjną i operacyjną.

• Innowacje w zakresie opakowań: wprowadzono zaawansowane innowacyjne rozwiązania opakowaniowe, w tym rozwiązanie Snap Pack dla multipacków redukujące użycie plastiku, pochodzącą z recyklingu folię termokurczliwą oraz pierwsze butelki PET pochodzące w 100% z recyklingu. Ponadto w ub. roku zaprezentowano dwa prototypy badawcze pierwszej na świecie „papierowej” butelki na piwo - Green Fibre Bottle, która powstaje we współpracy z Paboco (Paper Bottle Company - przedsięwzięcie specjalizujące się w produkcji butelek).

• Efektywność wodna: zmniejszenie względnego zużycia wody o 12 proc. od 2015 r. Grupa Carlsberg nawiązała także partnerstwo publiczno-prywatne, którego efektem jest inwestycja w browarze Fredericia w Danii w stację do recyklingu wody. Projekt pozwoli na zmniejszenie średniego zużycia wody z 2,9 hl/hl do 1,4 hl/hl, a zużycie energii spadnie o 10 proc.