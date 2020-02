IAS: Grupa Żywiec musi zapłacić 47 mln zł zaległego podatku

Marka Desperados wprowadza do porfolio nowe warianty

Zaległy podatek wynika z tytułu niewłaściwego ujęcia przychodów i kosztów związanych z rozliczeniem opłat licencyjnych pomiędzy spółką a Brandhouse Żywiec Sprzedaż i Dystrybucja, oraz kosztów uzyskania przychodów związanych z odpisami amortyzacyjnymi od znaków towarowych.



Po konsultacji z doradcami podatkowymi, spółka podtrzymuje swoje zastrzeżenia zawarte w odwołaniu od decyzji Organu I Instancji, gdyż w opinii zarządu wnioski organu II instancji zawarte w decyzji ostatecznej nie znajdują uzasadnienia na gruncie obowiązujących przepisów prawa oraz stoją w sprzeczności z ugruntowanym orzecznictwem sądów administracyjnych w odniesieniu do spraw w analogicznym stanie faktycznym i prawnym.



Dodatkowo spółka jest w posiadaniu indywidualnych interpretacji prawa podatkowego wydanych w imieniu Ministra Finansów potwierdzających zasadność podjętych przez Spółkę działań.



"Z powyższych względów spółka zamierza skorzystać z przysługującego jej prawa do złożenia skargi do właściwego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w terminie 30 dni od dnia doręczenia przedmiotowego rozstrzygnięcia" - napisano w komunikacie Grupy Żywiec.