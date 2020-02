Jak znaleźć kontrahenta i sprawnie zorganizować dostawę alkoholi do Rosji?

Wszystko zależy od znalezienia odpowiedniego kontrahenta i warunków dostawy, na jakich chcemy eksportować nasze wyroby na rynek rosyjski – co poniżej wyjaśnia firma Hillebrand, która specjalizuje się w globalnej obsłudze logistycznej alkoholi i napojów.

Dla Polski, Rosja jest jednym z 5 najważniejszych rynków importowych obok Niemiec, Chin, Francji i Włoch. W wymianie handlowej z Rosją wartość polskiego eksportu napojów i tytoniu wyniosła 57 mln zł1 w roku 2018. Pomimo spowolnienia gospodarczego w Rosji w roku 2019, m.in. w wyniku podniesienia do 20% stawki VAT na towary, rynek ten nadal pozostaje wzrostowy i atrakcyjny zarówno pod względem eksportu, jak i też importu. Szczególnie obiecująco wygląda branża beverages. Według prognoz Federalnej Służby Statystyki Państwowej i grupy RosBiznesKonsulting, sprzedaż detaliczna alkoholi w Rosji zwiększy się o 2,6% osiągając w 2020 r. wartość ok. 2 trylionów rubli (tj. ok. 28,2 mld EUR). To ogromny potencjał, z którego mogą skorzystać również zachodnie firmy produkujące napoje alkoholowe.

Jak sprzedawać na rynku rosyjskim i znaleźć odpowiedniego partnera?

Zazwyczaj, w wymianie międzynarodowej towarów, firmy współpracują w oparciu o reguły Incoterms2, które określają odpowiedzialność sprzedającego i kupującego w zakresie dostawy towarów. Wielu kontrahentów rosyjskich z chęcią podejmie współpracę, jeśli alkohol zostanie dostarczony na miejsce i przygotowany do sprzedaży, czyli obanderolowany i dopuszczony do obrotu. Takie warunki dostawy określa np. reguła DPU (Delivered at Place Unloaded)3 albo DAP (Delivered at Place)4. Jednakże polskie firmy obawiają brać takie ryzyko na siebie z uwagi na brak znajomości prawa albo zbyt skomplikowane przepisy prawne, problemy na granicy, problemy z banderolowaniem alkoholu i z załatwieniem wszelkich formalności celno – podatkowych. Chociaż obawy te poniekąd słuszne, to wcale nie muszą ograniczać kooperacji i zamykać drogi dla eksportu alkoholi do Rosji. Przede wszystkim ważne jest tutaj znalezienie odpowiedniego partnera - operatora logistycznego, który oprócz organizacji dostawy, równie sprawnie może wspierać znalezienie kontrahenta po stronie rosyjskiej i posiada odpowiednie zaplecze do organizacji wysyłek „door-to-door”.