Kolejne winnice na Małopolskim Szlaku Winnym

Małopolski Szlak Winny powstał siedem lat temu z inicjatywy Gorczańskiej Organizacji Turystycznej, we współpracy z Województwem Małopolskim i Wojciechem Bosakiem, projektantem wielu winnic, ekspertem piszącym o winie i wykładowcą akademickim. Projekt jest finansowany ze środków budżetu regionu.

Wśród nowych winnic są: Winnica Gródek, Winnica Nowizny, Winnica Fritz, Winnica Św. Jana, Winnica Garlicki Lamus. Wszystkie zostały wyposażone w stosowne tablice informacyjne szlaku.

Jak poinformował PAP Paweł Tokarczyk, prezes Gorczańskiej Organizacji Turystycznej, główną ideą szlaku jest zachęcenie turystów do odkrywania małopolskich winnic, spotkań z ich właścicielami, poznawanie lokalnych produktów i obcowanie z małopolską przyrodą.

"Każdego roku sztandarowym wydarzeniem na szlaku są Dni Otwartych Winnic, podczas których winiarze z Małopolski otwierają swoje winnice dla turystów. W czasie spotkań prezentowane są wyśmienite wina, cydry, szampany, miody pitne, serwowane są też produkty lokalne. Enolog szlaku prowadzi prelekcje na temat małopolskiego winiarstwa, a turyści mają okazję zwiedzić winnice i miejsca na co dzień dla nich niedostępne" - zaznaczył przedstawiciel GOT.

Małopolski Szlak Winny - wskazał Tokarczyk - to nie tylko winnice, ale i bogata oferta specjalistycznych gospodarstw agroturystycznych, w których serwowane są lokalne produkty.

Według niego gama wyrabianych w Małopolsce win jest szeroka i urozmaicona. Poza klasycznymi winami białymi, czerwonymi i różowymi, wytrawnymi czy półwytrawnymi, w regionie powstają również wina słodkie oraz musujące.

"Małopolscy winiarze sporo też eksperymentują" - ocenił Tokarczyk. Ostatnio w ich ofercie znalazły się na przykład bardzo modne obecnie na świecie długo macerowane wina białe (tzw. wina "bursztynowe" lub "pomarańczowe"), a także wina "naturalne", produkowane bez dodatku siarki. Coraz więcej winnic przechodzi na organiczne metody uprawy, pojawiły się już także pierwsze winnice biodynamiczne, czyli funkcjonujące zgodnie z naturą, bez zbytniej ingerencji człowieka.

Według danych GOT Małopolska jest obecnie przodującym pod względem liczby winnic regionem w naszym kraju. Do tej pory powstało tam już co najmniej 120 takich plantacji, z których 43 prowadzi zarejestrowaną komercyjną działalność. "To najwięcej ze wszystkich polskich województw" - podkreślił Tokarczyk.

"Sytuacja ta jednak szybko się zmienia, gdyż co roku sadzi się sporo nowych winnic, a coraz więcej już istniejących rozpoczyna sprzedaż swojego wina. W ciągu ostatnich kilku lat znacznie poprawiła się także jakość małopolskich win. Dziś są one już powszechnie doceniane zarówno przez konsumentów, jak i specjalistów z branży winiarskiej, również tych zagranicznych" - dodał.