Koronawirus, a przyszłość browarów rzemieślniczych. Krafty potrzebują pomocy

- Stoimy nad przepaścią. Jednego dnia produkcja w naszym browarze stanęła, a przedstawiciele handlowi zostali bez pracy. Musieliśmy też odwołać wydarzenia, które miały się odbyć na naszym ogródku piwnym przy browarze. Dzisiaj mieliśmy mieć wycieczkę studentów z USA, którzy chcieli zobaczyć jak w Polsce się warzy. Zamiast tego siedzimy i czekamy - mówi Wiktor Staszewski z wielkopolskiego browaru Gzub.

– Dlatego ruszyliśmy z akcją #WspierajLokalnyBrowar ma ona na celu zachęcenie klientów do zakupów piwa bezpośrednio w browarze lub w sklepach, gdzie nasze piwa się znajdują, chodź sprzedaż detaliczna to i tak kropla w sprzedaży codziennej, gdzie mieliśmy ponad 300 punktów handlowych z segmentu HORECA, dzisiaj jest to zero. – dodaje

To apel, aby ludzie kupowali i wspierali swoje lokalne browary. Najczęściej to mikroprzedsiębiorstwa rodzinne które, wyłożyły oszczędności życia, aby, przekuć pasję na biznes.

- W browarze Gzub zatrudniamy 9 osób, 5 z nich to najbliższa rodzina, a samych pracowników traktujemy tak samo. Jednym słowem jesteśmy bez płynności finansowej i środków do życia – żali się Wiktor Staszewski.

Pomysł na wyjście z kryzysu jest, ale blokuje go archaiczna ustawa z 1982 r.

Propozycją browarów jest sprzedaż detaliczna piwa z bezpośrednią dostawą do klienta. Niestety w świetle polskiego prawa ten proceder jest nielegalny

– „[..]zgodnie z treścią art. 18 ust. 9, 18¹ ust.1, 18¹ ust.4, 184 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości katalog zezwoleń na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych ma charakter zamknięty i jak widać z powyższego zestawienia, ustawodawca nie przewidział w nim kategorii zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przez Internet (w sklepie internetowym) – wskazuje Browar Gzub.

Sprzedaż alkoholu przez Internet oraz dowiezienie go własnym firmowym autem jest w świetle polskiego prawa nielegalna. Koncesja na sprzedaż detaliczną na wynos przysługuje na punkt handlowy (sklep, restauracja, pub). Dlatego aby, móc sprzedawać piwo gdzie indziej, potrzebne jest wyrobienie tzw. koncesji jednorazowej która pozwala sprzedawać alkohol na danym obszarze.

Jak radzą sobie browary rzemieślnicze w innych krajach?

Jak sobie radzą z kryzysem związanym z COVID-19 zagraniczne browary rzemieślnicze i czy mogą sprzedawać piwa bezpośrednio do klientów indywidualnych?