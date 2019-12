KOWR: w Polsce produkcją wina zajmuje się 295 podmiotów

Jak wyjaśnił podmiot gospodarczy czyli osoba fizyczna lub prawna, która chce wyrabiać wino i sprzedawać go musi uzyskać wpis do ewidencji producentów wina. Sprawy te są regulowane zarówno przez przepisy unijne jak i krajowe.

Ewidencja jest potrzebna, ponieważ wino jest objęte podatkiem akcyzowym, a także konieczna jest kontrola metod produkcji wina, jego etykietowania oraz certyfikacji wina - zaznaczył Wójciak. Dodał, że wpis do ewidencji jest dokonywany na podstawie wniosku, który składa się do 15 lipca roku poprzedzającego rok gospodarczy, którego dotyczy wniosek. Rok gospodarczy na rynku wina zaczyna się od 1 sierpnia, a kończy 31 lipca następnego roku.

Ponadto ewidencja umożliwia monitorowanie potencjału rynku wina, na podstawie składanych deklaracji dotyczących szacunków produkcji wina, jego zapasów na koniec roku gospodarczego oraz zbiorów winogron i produkcji.

Na jej podstawie Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa kontroluje uprawy winorośli, bowiem wino można produkować tylko z dozwolonych przepisami unijnymi odmian winorośli.

Wójciak zaznaczył, że wpis do ewidencji dotyczy jedynie tych producentów, którzy zamierzają wprowadzać wino do obrotu handlowego, natomiast bez żadnych zezwoleń można wyrabiać wino na własne potrzeby. Chodzi o wino wytwarzane ze świeżych winogron w procesie fermentacji.

Jak mówił, organizacja rynku wina w Polsce zaczęła się wraz z akcesją do Unii Europejskiej w 2004 r. Ale praktycznie produkcja jego stała się możliwa w 2005 r., gdy Komisja Europejska zaliczyła Polskę do jednej ze stref uprawy winorośli. Jednak do 2008 r. żaden z producentów nie zgłosił się do ewidencji. Dopiero w 2009 r. gdy zniesiono obowiązek produkcji wina z upraw własnych w tzw. składzie podatkowym (gdy wielkość produkcji przekroczy 1000 hektolitrów rocznie), działalność zarejestrowało 20 producentów.

Sytuacja polskich producentów win zmieniła się radykalnie po uchwaleniu ustawy o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich z 12 maja 2011 r. Nowe przepisy m.in. wprowadziły pojęcie producenta wina, zwolniły z obowiązku rejestracji działalności gospodarczej dla rolników wyrabiających nie więcej 100 hl, zniosły wiele wcześniejszych wymogów formalnych dotyczących wyrobu wina. Od tego momentu znacznie wzrosło zainteresowanie wytwarzaniem tego trunku, wzrosła powierzchnia upraw winorośli i wielkość produkcji wina - tłumaczył dyrektor z KOWR.