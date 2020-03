Lech Premium rusza z nowym spotem reklamowym „Źródło Lechend"

Osią nowej komunikacji marki Lech Premium stały się zachowania, które można określić mianem lechendarnych, a ich bohaterami Lechendy, czyli zwykli ludzie, którzy w codziennych sytuacjach dokonują godnych odnotowania czynów.

-Lechendy to zwyczajni konsumenci Lecha, którzy wiedzą, że małe codzienne gesty, czyny

i zachowania mają olbrzymie znaczenie. Lech zauważa takie postawy, popiera je, gloryfikuje

i pokazuje w epicki sposób. Marka Lech docenia cichych bohaterów dnia codziennego, stawiając ich w centrum nowej kampanii – skomentował Szymon Skoczylas, Dyrektor marek Premium w Kompanii Piwowarskiej.

30’ spot reklamowy, który premierę miał na początku marca, stanowi pochwałę postaw Lechend. Optymistyczna postać barda, nawiązując do kultury opiewania bohaterskich czynów w pieśniach i podaniach, przedstawia gospodarza, który by uratować imprezę ruszył na sam szczyt góry. Historia

z przymrużeniem oka odnosi się do wagi drobnych gestów wobec przyjaciół. Reklama emitowana jest we wszystkich największych polskich stacjach telewizyjnych, a inspiracją do jej stworzenia stało się hasło nadchodzącej platformy komunikacyjnej, czyli „Lech – źródło Lechend”.

Twórcą nowej koncepcji komunikacyjnej jest agencja Bardzo. Za produkcję spotu odpowiada Studio Filmowe OTO, za postprodukcję – Televisor. Działania digital koordynuje agencja Cut the Mustard, zaś za współpracę z influncerami i komunikację PR – Tailor Made PR. Za zakup mediów odpowiada Zenith.