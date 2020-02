Lubuskie: Przejęto nielegalny tytoń wart 400 tys. zł

Nielegalny tytoń znajdował się na prywatnej posesji w zabudowaniach gospodarczych.

"W jednym z pomieszczeń znajdowało się 290 kg krajanki tytoniowej oraz 406 kg suszu tytoniowego. Oprócz tego były tam różnego rodzaju aromaty do tytoniu, co może wskazywać, że był on tam porcjowany i pakowany do sprzedaży na czarnym rynku" - powiedziała Markowicz.

Postępowanie w tej sprawie prowadzą funkcjonariusze Lubuskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gorzowie pod nadzorem tamtejszej prokuratury.