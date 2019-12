Marie Brizard potrzebuje szybkiej pomocy finansowej. Marka Sobieski idzie w zastaw

- W obliczu pilnych potrzeb gotówkowych wymagających wpływów pieniężnych od 2020 r., wynikających w szczególności ze strat notowanych w przeszłości, sytuacji biznesowej w Polsce, a także zmian legislacyjnych wpływających na rynek win aromatyzowanych, MBWS zbadała wszystkie możliwe rozwiązania i poprosiła swojego większościowego akcjonariusza COFEPP o przyznanie nowego finansowania, które zostanie udostępnione tak szybko, jak to możliwe. Grupa wcześniej zainicjowała kilka nieudanych prób uzyskania finansowania od stron trzecich – podała spółka MBWS.

Spółka poinformowała też, że za zgodą pożyczkodawców bankowych reprezentujących cały dług bankowy MBWS (z wyłączeniem faktoringu), przeniesie na COFEPP najpóźniej do 15 stycznia 2020 r. swoje zobowiązania z umowy kredytowej o wartości 45 mln EUR podpisanej dnia 26 lipca 2017 r. oraz dotychczasowe kredyty w rachunku bieżącym (zadłużenie bankowe), zaś COFEPP udzieli Grupie MBWS dwóch zaliczek w rachunku bieżącym.

Pierwsza zaliczka w wysokości 15 mln EUR zostanie udostępniona MBWS do 17 stycznia 2020 r., z czego 7,4 mln EUR zostanie przydzielone MBWS na działalność w Polsce, a 7,6 miliona EUR zostanie przekazane MBWS we Francji do połowy marca 2020 r.

Druga zaliczka w wysokości 17 mln EUR zostanie udostępniona MBWS do 17 marca 2020 r. i wykorzystana w szczególności na ogólne potrzeby Grupy w zakresie przepływów pieniężnych.

Obie zaliczki byłyby zabezpieczone kilkoma gwarancjami m.in. na aktywach Grupy, w szczególności zastawami na markach Sobieski, markach Marie Brizard oraz William Peel, a także zastawem na udziałach MBWS France, markach Cognac Gautier i Vilniaus Degtiné.

MBWS podwyższy też kapitał akcyjny, co zostanie przeprowadzone z zachowaniem preferencyjnych praw poboru na maksymalną łączną kwotę w wysokości 105,3 mln EUR, poprzez emisję nowych akcji zwykłych, które mają być subskrybowane w gotówce i / lub poprzez kompensatę długów.

Firma COFEPP zobowiązała się do objęcia akcji bez redukcji, aż do wysokości swojego udziału w kapitale MBWS oraz do gwarantowania objęcia do 75 proc. kwoty podwyższenia kapitału, czyli łącznej kwoty (z premią emisyjną) w wysokości 79 milionów euro, w szczególności poprzez potrącenie z wierzytelności obydwu zaliczek i zadłużenia bankowego.

- Jeżeli do 30 czerwca 2020 r., spełnią się warunki zawieszające związane z podwyższeniem kapitału zwrot kosztów zaliczek nastąpi najpóźniej w dniu 31 marca 2022 r. – podano.

Cena subskrypcji nowych akcji, które zostaną wyemitowane w ramach podwyższenia kapitału, wyniosłaby 1,50 euro za akcję.

Diana Holding, akcjonariusz posiadający około 8,8 proc. kapitału zakładowego i praw głosu w MBWS, zobowiązał się głosować za wszystkimi transakcjami przewidzianymi w podpisanej warunkowej umowie, zarówno jako akcjonariusz, jak i poprzez swoich przedstawicieli w radzie dyrektorów,

Po zakończeniu podwyższenia kapitału - gdy przystąpi do niego COFEPP zgodnie z wymienionymi zobowiązaniami udzielając też gwarancji na łączną kwotę 79 milionów euro - COFEPP będzie miało 77,5 proc. kapitału zakładowego i praw głosu w MBWS.