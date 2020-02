Marka Desperados wprowadza do porfolio nowe warianty

- Źródłem unikalności marki jest odwaga i zdolność towarzyszenia jej odbiorcom w zmieniającej się rzeczywistości. Wiemy, że konsumenci wciąż poszukują nowych smaków na różne okazje. Dlatego systematycznie poszerzamy portfolio, dając obecnym i nowym odbiorcom lepszą możliwość wyboru wariantu odpowiedniego do ich potrzeb i sytuacji - mówi Anna Owczarska, brand manager Desperadosa w Grupie Żywiec.

Pierwsza z nowości to Desperados Whisky Sour. Łączy w sobie piwo i smak tequili oraz mocny smak whisky i orzeźwiającej cytryny i zawiera 7% alkoholu.

Dla poszukiwaczy łagodniejszych wrażeń jest druga z nowości - Desperados Lime. To lżejszy wariant, o zawartości alkoholu 3%. Charakterystyczny aromat tequili balansuje w smaku orzeźwiająca limonka i świeżość kaktusa.

Obydwa warianty dostępne są już w sklepach w całej Polsce. Desperados Lime sprzedawany jest w butelce 400 ml, puszce 500 ml i w multipaku 3x butelka 400 ml. Wprowadzeniu tej nowości towarzyszyć będzie silna kampania 360O, tj. spot telewizyjny, specjalne materiały promocyjne w sklepach oraz działania w digialu i mediach społecznościowych.

Dla poszukiwaczy imprezowych wrażeń Desperados Whisky Sour dostępny jest w butelce Desperadosa 400 ml oraz w opakowaniu zbiorczym 3x butelka 400 ml. Wariant także będzie miał mocne wsparcie w postaci całorocznej kampanii, m.in. w digitalu, a latem będzie go można spróbować na największych festiwalach muzycznych w Polsce.

Za działania ATL odpowiedzialna jest agencja LVOV. Komunikację w digital i mediach społecznościowych dla marki Desperados prowadzi agencja VML. Media zaplanował i zakupił dom mediowy Starcom.

Desperados to lider segmentu piw smakowych w Polsce. Co czwarta sprzedana butelka piw smakowych w Polsce to Desperados, a każdy kolejny wariant przyciąga nowych zwolenników i dobudowuje sprzedaż.