Mimo rekordowego eksportu niepokój francuskich producentów win

Sprawa jest tym bardziej poważna, że wg ekspertów, branża by uniknąć kryzysu, powinna zmniejszyć sprzedaż na rynku wewnętrznym i jeszcze bardziej zwiększyć eksport.

Według liczb podanych w środę przez Federację Eksporterów Win i Spirytualiów Francji (FEVS) eksport wina wzrósł w ub. roku o 5,9 proc. w porównaniu z rokiem 2018. Natomiast nadwyżka handlowa wzrosła o 8,5 proc. i wyniosła 12,7 miliardów euro.

Francuscy właściciele winnic nie wpadają jednak w euforię. A to dlatego, że 18 października 2019, w USA wprowadzono podatek na wiele wyrobów europejskich, a wśród nich na francuskie wina, które opodatkowane są w wysokości 25 proc. ceny. Spowodowało to natychmiastowy spadek eksportu do USA, które są pierwszym rynkiem zagranicznym dla francuskich win i alkoholi.

Według prezesa FEVS Antoine'a Leccii, cytowanego w środę w artykule dziennika "Le Monde", sprzedaż win do USA - z wyjątkiem win musujących - spadła w listopadzie o 40, a w grudniu o 50 proc.

18 lutego Stany Zjednoczone mają uaktualnić listę opodatkowanych produktów i poziom ich opodatkowania. Jak powiedział cytowany w tym samym artykule Louis-Fabrice Latour, wiceprezes FEVS i szef wielkiego burgundzkiego przedsiębiorstwa handlu winem Louis Latour, na 2020 r. przewiduje się spadek obrotów o 20 do 25 proc. Dodał on jednak, że ta prognoza bardzo jest niepewna, bo ten spadek eksportu może wynieść równie dobrze 10 a nawet 40 proc.

O nerwowości panującej wśród burgundzkich właścicieli winnic produkujących wino, świadczy niedawne oblężenie przez nich siedziby państwowego instytutu pochodzenia i jakości (INAO) - przypomina wiceprezes FEVS.

Federacja wezwała ministra rolnictwa do utworzenia funduszu kompensacyjnego w wysokości 300 milionów euro, który wyrównałby straty małych winnic, szczególnie narażonych na wahania koniunktury

Nowych amerykańskich podatków uniknęły wina musujące i koniaki. Sprzedaż koniaku to 75 proc. eksportu mocnych alkoholi francuskich. W ub. r. USA kupiło takich alkoholi za ponad 2 miliardy dolarów, o niemal 22proc. więcej niż rok wcześniej.

Nie rozprasza to jednak niepokoju francuskich eksporterów, którzy - jak pisze autorka artykułu w "Le Monde" - przekonani są, że amerykańscy importerzy, w obawie przed opodatkowaniem francuskich alkoholi, zrobili zakupy na zapas.