Na każdej etykiecie piwa podany pełny skład i liczba kalorii

Branża piwna to pierwszy sektor alkoholowy w Polsce, który zamieszcza na etykietach swoich produktów pełny skład i wartość kaloryczną. Wszystko za sprawą podpisanego z inicjatywy stowarzyszenia The Brewers of Europe porozumienia o dobrowolnym zobowiązaniu do podawania tych informacji na wszystkich opakowaniach piwa.